Medidas laborales en Cuba ante recrudecimiento de hostilidad de EE.UU.

La Habana, 6 de febrero (ACN) Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, aseguró hoy en el espacio televisivo y radial Mesa Redonda que el gobierno cubano mantiene como prioridad la protección laboral de los trabajadores, pese a las dificultades derivadas del recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos (EE.UU.) contra Cuba.

El titular explicó que se adoptaron medidas para garantizar la continuidad del empleo y el salario, entre ellas, la ampliación del teletrabajo, el trabajo a distancia y los ajustes en los horarios laborales a causa de la actual crisis energética.

Subrayó que los directivos de cada entidad deben aplicar estas modalidades de manera flexible y en caso de reubicación de los trabajadores priorizar que sea en sectores estratégicos como los servicios básicos, la producción de alimentos y las labores agrícolas.

Otamendiz Campos recordó que, en los casos donde no sea posible aplicar estas alternativas, la legislación vigente contempla la interrupción laboral, que garantiza a los empleados el pago de un salario equivalente al básico durante el primer mes.

La voluntad política del Estado cubano es que ningún trabajador quede desprotegido, afirmó, al tiempo que trajo a colación la experiencia adquirida durante la pandemia de la COVID-19, que constituye un precedente de éxito en la aplicación de estas políticas.

En el mismo espacio comparecieron Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro, y los ministros de Transporte, Educación Superior y Educación, quienes informaron sobre las medidas que se implementan en sus respectivos sectores para enfrentar el recrudecimiento de las agresiones estadounidenses contra Cuba.

Los dirigentes coincidieron en que las acciones buscan preservar la estabilidad nacional y garantizar la protección de la población en el actual contexto.