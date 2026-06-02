Masivo acto de reafirmación revolucionaria en Isla de la Juventud

Nueva Gerona, 2 jun (ACN) La Plaza Memorial El Pinero de Isla de la Juventud acogió hoy un multitudinario acto de reafirmación revolucionaria, presidido por las máximas autoridades del territorio, donde representantes de la sociedad civil denunciaron la política hostil de Estados Unidos (EE.UU.) contra Cuba y ratificaron la unidad del pueblo frente a las provocaciones externas.

En nombre de los juristas pineros, Oravia Torres Cabrera exigió al gobierno estadounidense detener las acciones injerencistas y rechazó la acusación del Departamento de Justicia contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

Señaló que se trató de un acto de legítima defensa amparado en la Carta de las Naciones Unidas, tras reiteradas violaciones del espacio aéreo cubano.

Ania Rivera Abella, secretaria general del Comité Municipal de la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio, calificó el bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. a la mayor de las Antillas como un acto genocida que encarece alimentos, dificulta el transporte y limita el acceso a medicinas.

Afirmó la dirigente femenina que defender la Patria es proteger la vida misma y destacó la figura de Raúl Castro como paradigma ético y faro de dignidad para las nuevas generaciones.

La juventud también alzó su voz en esta plaza cuando Mauricio Leyva González, representante de la Federación Estudiantil Universitaria, manifestó el compromiso de su generación con la independencia y la soberanía nacional, al denunciar las falacias imperiales y condenar el bloqueo energético que tanto afecta al pueblo.

El sacrificio de los jóvenes es garantía de futuro; defender la Patria es defender la vida misma, expresó.

Con la evocación al Sí se puede, sí se pudo y siempre se podrá de Raúl Castro, el acto concluyó con la ratificación colectiva de que la Revolución no está dispuesta a rendirse.