Más de seis millones de firmas reafirman posición de Cuba por la paz

La Habana, 1 may (ACN) Las rúbricas de más de seis millones 230 mil cubanos confirmaron una vez más la vocación de la mayor de las Antillas por la paz, en defensa de la soberanía nacional, contra el bloqueo y la guerra.

El anuncio del cierre del proceso impulsado por la sociedad civil cubana tuvo lugar en presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en el escenario de los festejos a lo largo y ancho de la Isla por el Día Internacional de los Trabajadores, el 1ro de Mayo, bajo el lema: La Patria se defiende.

Cada año, el archipiélago se vuelve un referente a nivel mundial de la fiesta del proletariado y muestra de la resistencia de la nación caribeña ante las amenazas y agresiones recrudecidas de parte del imperialismo estadounidense.

En la última semana múltiples colectivos, instituciones, representantes de la sociedad civil cubana y comunidades se sumaron al movimiento popular "Mi firma por la Patria".

La iniciativa de la sociedad civil cubana, convocada por el jefe de Estado durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, el pasado 16 de abril, se ha convertido en un movimiento nacional e internacional de solidaridad que lleva la verdad de Cuba a cada rincón del planeta.

Este movimiento de firmas, que comenzó oficialmente el 19 de abril en Playa Girón con la rúbrica del propio presidente Díaz-Canel y la dirección de la Revolución, se extendió por todos los centros laborales, comunidades e instituciones del país, y ha sido además respaldado por intelectuales, artistas, periodistas y trabajadores de diversos sectores, así como por las misiones diplomáticas cubanas en el exterior y personalidades del mundo.