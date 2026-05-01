 Llevarán trabajadores a las plazas reclamo de Cuba por la paz



La Habana, 1 may (ACN) La mayor de las Antillas amanece hoy lista para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, en una jornada que se convierte en una muestra contundente de la posición de los cubanos en defensa del derecho a la paz, la soberanía y el desarrollo frente al recrudecimiento de la política de asfixia económica.

Bajo la consigna de que “La Patria se defiende”, los bloques populares parten desde bien temprano para converger en la Tribuna Antiimperialista, en el Malecón capitalino, movilizaciones que se replicarán a su vez a lo largo y ancho de la nación caribeña en diferentes comunidades.

El festejo constituye la culminación de un proceso que ha implicado a los habitantes de la isla en la última semana y que encontró en el movimiento “Mi Firma por la Patria” una masiva expresión popular por la paz y la soberanía contra el bloqueo y a las amenazas injerencistas.

En la capital, los trabajadores acudirán a la cita en varios frentes de marcha que confluirán orgánicamente en el Malecón habanero.

La jornada inicia su andar durante la madrugada, aunque muchos colectivos laborales prepararon el terreno con actividades desde la noche anterior, en un esfuerzo por honrar la fecha y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su Centenario.

Los participantes asisten a la fiesta del proletariado mundial que este año tiene un sabor especial de resistencia, mientras en el resto del país, las arterias principales serán testigo de las simbólicas marchas y actos en plazas públicas, en una sola voz que rechaza la hostilidad imperial y apuesta por el trabajo colectivo.

La celebración no es solo un desfile; es la confirmación de que, aún en medio de las dificultades actuales, los cubanos no renuncian a sus sueños y continúan creando y avanzando con la unidad como escudo.

Más allá de las fronteras de la Isla, su reclamo encuentra eco en innumerables manifestaciones internacionales de solidaridad que, en esta misma jornada, repudian la política estadounidense.

El evento internacional de solidaridad previsto para este sábado 2 de mayo y el inicio del Simposio Internacional de Trabajo Sindical prolongarán una conversación que no se agota en un día de desfile, sino que consolida una red global de apoyo a la Revolución, convencida de que la defensa de la Patria es también un capítulo abierto en la lucha del proletariado mundial.