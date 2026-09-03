El empeño de defender conquistas resplandece en la Educación Superior

Matanzas, 3 sep (ACN) A pesar del escenario, duro e injusto, en Cuba resplandece el empeño de nuestro pueblo, incomparable, de defender sus conquistas, sus garantías y sus sueños, aseguró hoy Walter Baluja García, ministro de Educación Superior, en el acto nacional de apertura del curso académico 2026–2027 en este nivel de enseñanza.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Baluja García apuntó que lo que parecía imposible hace unos meses ya toma forma y más de 40 mil educandos de nuevo ingreso iniciaron, este martes, su andadura por las universidades de todo el país.

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La creatividad y el compromiso de nuestra gente nos permite afrontar estos enormes desafíos; no tenemos una fórmula, no hay una receta única, cada organismo formador de la educación superior, cada territorio, cada academia tiene sus propias características y han generado sus propias alternativas, comentó en la Universidad de Matanzas el titular del Ministerio de Educación Superior (MES).

Durante el acto se otorgó el Sello 50 Aniversario del MES a un grupo de destacados profesores, investigadores y trabajadores de la Educación Superior en la provincia de Matanzas con 50 años o más de labor ininterrumpida en el sector.

La Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas y la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras resultaron reconocidas con el Sello que elogia desde el MES a los aportes a la formación de las nuevas generaciones.

En representación del estudiantado de nuevo ingreso, Verenisse Benavides Almeida, quien comienza la carrera de Periodismo, expresó que inicia una etapa indispensable para el crecimiento, que sin dudas, se presenta llena de desafíos.

Este período escolar nos reta a dar el máximo –expuso la joven cubana-, las particularidades que trae este nuevo ciclo nos exigen adaptabilidad, pero contamos con la mejor guía: un sistema de instituciones respaldado por un claustro docente comprometido y de excelencia; nos corresponde a los estudiantes responder a ese esfuerzo con la misma entrega, pasión y disciplina para alcanzar una formación integral.

Díaz-Canel Bermúdez, acompañado por autoridades de la nación caribeña y de esta occidental provincia, visitó además la sede del Parque Científico Tecnológico de Matanzas, donde se interesó por los proyectos que desde ese cardinal enclave se gestan para el desarrollo de la ciencia y la innovación, en el afán de avanzar hacia la soberanía tecnológica.

El proceso educativo en la enseñanza superior se desarrollará en medio de un escenario nacional marcado por la agudización de la situación de desabastecimiento de combustible en el país, originada por el recrudecimiento del bloqueo energético, financiero y económico de los Estados Unidos a Cuba.

Recientemente el MES aclaró que, frente a esta realidad, el sistema ha reestructurado su funcionamiento apoyado en la descentralización y el enfoque territorial.