Zuturo Junior amplía formación empresarial en politécnicos santiagueros

Santiago de Cuba, 3 sep (ACN) El proyecto de desarrollo local (PDL) Zuturo retoma sus acciones de formación empresarial en instituciones de la Educación Técnica y Profesional de esta ciudad, como parte de una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de jóvenes estudiantes para su futura inserción en el ámbito laboral y del emprendimiento.

Zuturo Junior, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en colaboración con la Organización No Gubernamental Camaquito, extenderá durante el actual curso escolar su alcance a seis centros politécnicos, luego de las experiencias desarrolladas en tres instituciones durante el período lectivo 2025-2026.

Con el propósito de coordinar las acciones, directivos de Zuturo y representantes de las instituciones educativas sostuvieron hoy un encuentro en el hotel Santiago de Cuba, donde definieron aspectos relacionados con la implementación de los módulos docentes y el apoyo necesario para su desarrollo.

Las actividades estarán dirigidas fundamentalmente a estudiantes de tercer año e incluirán conferencias y seminarios sobre asuntos legales y contables, innovación, gestión de marcas y comunicación, entre otras materias vinculadas con el desarrollo de iniciativas empresariales.

Durante el intercambio también se propició el acercamiento entre los centros de enseñanza y emprendedores del territorio interesados en recibir estudiantes para la realización de sus prácticas laborales, con posibilidades de incorporarlos posteriormente a sus negocios.

Representantes de emprendimientos vinculados con el cuidado de la primera infancia, la elaboración de alimentos y las energías renovables expusieron sus necesidades de recursos humanos y dialogaron sobre las competencias profesionales que requieren para la incorporación de jóvenes en sus actividades.

El encuentro permitió contrastar las habilidades que actualmente se forman en los politécnicos con las demandas del sector privado, elemento que puede contribuir a una mejor articulación entre la formación profesional y las oportunidades de empleo existentes en el territorio.

Para Evelyn Torres Marzal, titular del PDL, la continuidad de Zuturo Junior representa una oportunidad para acercar a los estudiantes a las dinámicas reales del emprendimiento y favorecer el desarrollo de conocimientos que complementen su preparación técnica.

La nueva etapa incorpora, además, el intercambio directo con actores económicos del territorio, a partir de una estrategia que vincula la formación en las aulas con escenarios concretos de práctica laboral.

De esta manera, Zuturo Junior amplía su presencia en la Educación Técnica y Profesional santiaguera y da continuidad a una experiencia orientada a preparar a los jóvenes para los desafíos del mercado laboral y las alternativas de emprendimiento.