Nuevas normativas impulsarán la inversión, el comercio y el turismo

La Habana, 3 sep (ACN) Nuevas normas jurídicas publicadas hoy en la Gaceta Oficial ordinaria número 73 que implementan las transformaciones económicas y sociales en la inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo, permitirán una mayor estabilidad y oportunidades para impulsar el desarrollo del país, según informaron autoridades cubanas en conferencia de prensa.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), explicó que entre las disposiciones publicadas está el Decreto Ley 128 que modifica la Ley 114 “De la Inversión Extranjera”, al eliminar la obligación de los inversionistas extranjeros de contratar al personal mediante entidades empleadoras y permite abrir cuentas en otros países sin previa autorización del banco.

Añadió que este decreto está acompañado por resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que dictan el régimen laboral aplicable a las modalidades de Inversión Extranjera Directa y del Banco Central de Cuba, que profundiza sobre la posibilidad de abrir cuentas en el exterior.

Subrayó que en el ámbito de comercio exterior se promulgó la Resolución 126 del Mincex, que establece el nuevo procedimiento para la concesión de facultades, el otorgamiento, modificación y cancelación de nomenclaturas de mercancías de importación y exportación, así como permisos eventuales.

Pérez-Oliva Fraga señaló que esta resolución cuenta con una serie de requisitos para que las personas jurídicas puedan realizar directamente la actividad de comercio exterior.

Comentó que la misma establece la relación de productos cuya importación y exportación queda prohibida o restringida, que en su conjunto representan el nueve por ciento (%) de las subpartidas que se incluyen en el Sistema Armonizado de Clasificación de Productos vigente en el país.

Entre las novedades que puntualizó se actualizaron políticas vinculadas a los negocios con capital extranjero, entre ellas la que propicia la asociación de empresas foráneas con entidades no estatales; la relacionada con las actividades inmobiliarias, y la referida a la participación del capital extranjero en el comercio y las inversiones en zonas priorizadas para conservación y en contextos patrimoniales.

Juan José Álvarez, director jurídico del Ministerio del Turismo, manifestó que entre las cuatro normas del sector publicadas se encuentra la resolución del Ministerio de Finanzas, que establece incentivos y beneficios tributarios con el propósito de fomentar la inversión extranjera, y diversificar el desarrollo turístico sostenible y responsable.

Agregó que también se disponen otras tres reglas jurídicas que contemplan los reglamentos para el transporte turístico, de las agencias de viajes y el ejercicio de la actividad de guías de turismo.