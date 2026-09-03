Díaz-Canel: Que la crisis económica no se convierta en espiritual 

Matanzas, 3 sep (ACN) Estudien con pasión y defiendan el concepto de que la crisis económica y social que nos tratan de imponer con recrudecimiento del bloqueo no se convierta nunca en una crisis espiritual, educativa, de conocimiento y de humanismo, exhortó hoy a los jóvenes universitarios Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

Tras la celebración del acto nacional de apertura del curso académico 2026–2027 en la Educación Superior, escenificado en la Universidad de Matanzas, el mandatario cubano instó, además, a que los futuros profesionales se entreguen a escudriñar los senderos del conocimiento y los caminos de la ciencia y la innovación.

No tomen como pretexto ninguna de las carencias que podamos tener para justificar la falta de conocimiento o un resultado docente; sean rebeldes, defensores de la innovación, inconformes, pero también súmense con responsabilidad a buscar las soluciones que necesita la nación cubana, que demanda la sociedad cubana, agregó en declaraciones a la prensa.

En una valoración sobre la relevancia del curso en este nivel de enseñanza, en medio de un difícil contexto, comentó que constituye expresión de un país que no se doblega ante un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, sumado a los efectos genocidas del bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba.

Diría que es un hecho de resistencia educacional, de resistencia científica y de resistencia cultural, porque precisamente en la educación superior defendemos eso, la formación educativa, la defensa de nuestra pedagogía, de nuestra historia pedagógica universitaria, la ciencia y la innovación como uno de los pilares para superar las adversidades, resaltó el presidente.

Aquí defendemos la nación, el socialismo, la Revolución, nuestros valores, es nuestra respuesta a la dominación colonial-cultural que nos quieren imponer y por lo tanto, es ante todo, un hecho de resistencia ideológica, opinó Díaz-Canel respecto a la relevancia del inicio del proceso lectivo.

El Presidente resaltó también la significación histórica, porque se trata de un curso que la Educación Superior dedica al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016) y a los 50 años de la constitución del Ministerio de Educación Superior: "aunque a la luz del tiempo nos parezca una cosa normal, hace precisamente 50 años, cuando Fidel tenía 50 años, consolidó una idea que ya venía desde el Moncada, que era cómo el país se convertía en una gran universidad".

Este jueves, con la Universidad de Matanzas como sede, el acto nacional de inicio del curso académico 2026-2027 en la Educación Superior ratificó el compromiso con la obra del Comandante en Jefe y la certeza de que en la formación de profesionales competentes, con vocación social y humanista, también se define el futuro de la Revolución.