Llaman a la reestructuración del sector energético y agrícola

La Habana, 18 jun (ACN) El impulso del sector energético cubano mediante fuentes renovables, y la explotación de la agricultura teniendo en cuenta sus reales potencialidades, fueron expuestos hoy durante la III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

Con respecto al sector energético, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, explicó que se prevé que los servicentros gestionados por los actores económicos involucrados incorporen sistemas fotovoltaicos con acumulación de carga, lo que repercutirá en la independización del sistema electroenergético nacional.

El jefe de Gobierno expuso la importancia de promover el diseño de líneas de financiamiento para quienes incentiven la transición energética, así como flexibilizar los requisitos y ampliar las garantías para el otorgamiento de créditos a esas personas, tanto jurídicas como naturales.

Informó sobre la posibilidad de las empresas estatales para emplear plataformas extranjeras en la ejecución de pagos para la compraventa de combustibles.

Se reducirán los impuestos en un monto equivalente a la inversión realizada, a aquellos actores económicos que demuestren su responsabilidad social contribuyendo a la energización con fuentes renovables, de centros de servicios a la población y otros sectores vulnerables, incluyendo el alumbrado público.

Instó, además, a estimular la inversión extranjera y la instalación de solineras para comercializar el servicio de carga de vehículos eléctricos.

El dirigente explicó que otras transformaciones tendrán como protagonista a la gestión y uso de la tierra, manteniendo el principio de que este recurso es propiedad de todo el pueblo.

Para incentivar la recuperación del sector, manifestó que se propone ortorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a las personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales que lo soliciten por tiempo indeterminado y con la cantidad de áreas según proyecto presentado, para todas las producciones agropecuarias, forestales, tabacaleras, y proyectos de desarrollo de eco y agroturismo.

Otra transformación está llamada a facultar a la Empresa Estatal Socialista (EES) que administra la tierra propiedad de todo el pueblo, que la entregue en usufructo a los solicitantes mediante el correspondiente contrato, cumpliendo las normas legales vigentes.

Igualmente, se faculta a la EES que administra la tierra, la posibilidad de entregar esta a los solicitantes, y el otorgamiento de este recurso a las cooperativas de Producción Agropecuaria a partir de lo acordado en su asamblea, al mismo tiempo que se incentive la actividad en el comercio exterior.

Se podrán abrir cuentas bancarias en el país o en el extranjero —ya sea en pesos o en divisas—, crear el Sistema Nacional de Información de Precios de los mercados, la realización de ajustes que fortalezcan la gestión monetaria, los procesos para la comercialización e importación de combustibles, así como el impulso de proyectos de desarrollo municipales que desarrollen la producción alimentaria.