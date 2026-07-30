Ley de Tierra: una respuesta a la altura los campos cubanos

La Habana, 30 jul (ACN) Como una legislación que responde a los planteamientos y necesidades del sector definió hoy Emilio Interián Rodríguez, diputado por el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, a la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, aprobada en la jornada de este miércoles por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

El presidente de la Cooperativa de Crédito y Servicios "Sabino Pupo Milián" destacó en declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias que se trata de un texto legal revolucionario, donde se han aprobado cuestiones que llevan muchísimos años, incluso más de 20 años, pidiendo que se aprueben con respecto al tema.

Interián Rodríguez valoró que es inconcebible que Cuba, un país bloqueado y con una situación tan compleja, coexista con tanta tierra ociosa que no se explota en la producción de alimentos que demanda el pueblo, lo cual señaló a su vez por la falta de incentivos al trabajo del campesino y el productor agropecuario y justo lo que pretende revertir está normativa.

La realidad ha demostrado la necesidad de estimular que la gente vuelva al campo, que asuman tierras y la explote, y justo a ello apunta la nueva Ley, acotó.

Señaló que, en ese sentido, constituye una ventaja la flexibilización del límite de área, que antes estaba regulado hasta 67 hectáreas, y a partir de este punto se establecerá según las exigencias y condiciones del proyecto que el productor desarrolle en la finca.

Detalló que a partir de la legislación cualquiera puede solicitar tierra, siempre cumpla con la legalidad cubana, ya sea un nuevo actor económico, cuentapropistas y formas de gestión no estatal.

Defendió la urgencia de producir en Cuba para eliminar la dependencia de importaciones y reducir gastos en divisas, y apuntó a las capacidades y potencial para cumplir con este acometido en los campos cubanos.

La antigua normativa, explicó, limitaba a los buenos productores y los restringía a las 67 hectáreas, lo cual era contraproducente, pues cuando se tiene un buen productor que ha demostrado que tiene los recursos, la experiencia, años con resultados demostrados y se le entrega más tierras el éxito estará asegurado.

Interián Rodríguez ahondó también en el respaldo que recibe este empeño desde las nuevas transformaciones económicas y sociales, sobre todo en el aspecto del acceso de los productores a los insumos y recursos necesarios para desempeñar su labor.

Influyen asimismo el papel de los gobiernos locales, a los cuales se le ha dotado de mayores facilidades y autonomía para la gestión territorial, en la que incluso desaparecen las delegaciones de la Agricultura y pasa esta responsabilidad directamente a la administración local, añadió.

Bueno, hoy los gobiernos locales se les están dando todas las facilidades, todas las oportunidades, se les está dando toda la responsabilidad a nivel local, a nivel de municipios, porque incluso desaparecen las delegaciones municipales de la Agricultura.

En correspondencia, acotó, los gobiernos municipales están llamados a desplegar una planificación inteligente para cumplir sus responsabilidades y utilizar las posibilidades concedidas para potenciar proyectos que tributen a la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y la autogestión.