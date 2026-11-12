Las transformaciones económicas y sociales transversalizan el turismo

La Habana, 12 nov (ACN) Las transformaciones económicas y sociales (TES) aprobadas por el Gobierno de Cuba transversalizan el turismo y su implementación avanza en el sector y la mayoría de los 176 ejes impactan directa o indirectamente en el desarrollo de esa industria, afirmó Juan Carlos García Granda, titular de ministerio de Turismo (Mintur).

Durante su intervención en el Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (Ce-GESTA 20206) que concluye hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, el ministro explicó que hay una decisión en las propias transformaciones, que la empresa estatal socialista no desaparece y en la actividad turística se mantiene la empresa con acciones del Estado.

Recordó que desde hace muchos años las entidades del sector en la Isla constituyen sociedades anónimas donde el Estado tiene una participación, en ocasiones del 50 por ciento y en otras son acciones mayoritarias.

Surgen dentro del esquema empresarial muchísimas medianas y pequeñas empresas que van a desarrollar las actividades en una forma más competitiva por su dimensión, y se convierten en un complemento, ese empresariado no será una competencia, dijo García Granda.

El ministro señaló que, al transformarse la empresa estatal socialista en sociedades mercantiles por acciones o participaciones, el sector privado puede participar en las acciones de una entidad que hoy tuvo mayoría en el Estado, algo extremadamente valioso, calificó.

Del redimensionamiento del Mintur comentó que la Ley publicada recientemente explica las funciones específicas del turismo cubano: dirigir y controlar el desarrollo turístico mediante el plan general, programa y otros instrumentos de organización turística, función específica que mantienen y también dirige y controla el sistema de seguridad, información y protección al turista, lo que hace el Estado de todos los países turísticos del mundo, y fomenta y promueve el destino Cuba a nivel nacional e internacional.

Anunció el titular que no eluden la responsabilidad de formar el capital humano, pero la escuela de formación, la llamada Formatur, se convierte en una empresa y evalúan una organización para los eventos, un buró de convención, altamente demandado que será una actividad independiente con mucha fuerza.

García Granda reafirmó que, a pesar de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y la asfixia energética, el sector mantiene vitalidad gracias al esfuerzo del empresariado, a la creatividad y a las oportunidades con flexibilización la actividad turística sigue dando un servicio para el pueblo cubano y para la llegada de un pequeño grupo de visitantes que está alrededor de las mil personas diarias.