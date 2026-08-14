Lamentó Díaz-Canel fallecimiento de ex primer ministro chino

La Habana, 14 ago (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, lamentó hoy el fallecimiento del ex primer ministro de China Zhu Rongji, ocurrido este miércoles en Beijing a los 97 años de edad.

Desde su cuenta en la red social X, el mandatario transmitió sentidas condolencias para el Partido, el Gobierno y el pueblo de esa nación asiática, en particular a los familiares y allegados de Zhu, a quien calificó como un importante político chino.

Lamentamos el fallecimiento del ex primer ministro de #China, Zhu Rongji. Sentidas condolencias para el Partido, el Gobierno y el Pueblo de esa hermana nación, en particular para los familiares y allegados de este importante político chino. pic.twitter.com/oewjcGyPqy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 14, 2026

Zhu Rongji (1928‑2026) fue primer ministro del Consejo de Estado entre 1998 y 2003, reconocido por su papel en la transición hacia la economía de mercado socialista y por la negociación de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio.

Nacido en Changsha, Hunan, estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Tsinghua y se incorporó al Partido Comunista de China (PCCh) en 1949; ocupó cargos técnicos y de planificación económica en organismos centrales.

Entre 1987 y 1991 se desempeñó como alcalde y secretario del Comité Municipal del PCCh en Shanghái, donde impulsó la apertura de Pudong y la modernización industrial.

En 1991 fue nombrado vice primer ministro y en 1993 gobernador del Banco Popular de China, destacándose por medidas de estabilización macroeconómica y reformas fiscales.

Durante su mandato como primer ministro enfrentó la crisis financiera asiática y graves inundaciones internas, aplicando políticas fiscales activas y reformas estructurales que garantizaron crecimiento sostenido.

Promovió la modernización tecnológica, la protección ambiental y la reforma de empresas estatales, además de la creación de sistemas de seguridad social.

Tras dejar el cargo, mantuvo apoyo firme a la dirección del PCCh y a la construcción del socialismo con características chinas.

El dirigente fue recordado oficialmente como “un revolucionario, estadista y servidor del pueblo”, cuya vida estuvo dedicada al progreso nacional.