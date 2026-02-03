Juriscuba 2026: una cita por el fortalecimiento del Derecho

La Habana, 3 feb (ACN) Como un espacio dedicado al debate profesional y el avance de la disciplina en la mayor de las Antillas inició hoy, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el V Congreso Internacional Juriscuba 2026.

Con el lema: “La cultura jurídica como garantía de los derechos constitucionales”, el evento incluye entre sus temas centrales el asesoramiento jurídico y creación normativa, el Derecho Registral y Notarial, la transformación digital y el uso de la Inteligencia Artificial en la actividad del sector y el papel del Derecho en la política de "Tolerancia Cero" a las drogas.

En la palabras inaugurales, Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia de Cuba, enfatizó que ante las amenazas que enfrenta el país por parte del gobierno de Estados Unidos el Derecho representa no solo una herramienta para el mejoramiento de la sociedad sino una trinchera de principios desde la que defender las bases de la soberanía nacional y la autodeterminación de los cubanos a decidir sobre su propio proyecto social.

Por esta razón, aseguró que fortalecer la ciencia jurídica y el ordenamiento legal que ha tenido lugar en la nación caribeña no es un ejercicio académico, sino un imperativo para cumplir con el principio del Estado socialista de Derecho y justicia social refrendado en la Constitución de la República, clave para la continuidad del proceso revolucionario y la preservación de la independencia.

Recordó asimismo que este evento de alto nivel jurídico, no solo convoca especialistas del derecho de Cuba y del mundo, sino que se enmarca en un año de especial celebración por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el jurista mayor, cuyas enseñanzas perduran en la certeza de que sin justicia no hay Revolución posible.

De manera especial, Gamón Verde agradeció la presencia y solidaridad expresada por representantes de 19 instituciones, procedentes de 12 países, de quienes, dijo, su participación no solo enriquece el debate, sino que ratifica a Juriscuba como un espacio de diálogo jurídico global permanente, basado en el respeto, la cooperación y la búsqueda compartida de soluciones a las problemáticas actuales en materia de justicia y legalidad.

La titular del sector reafirmó que este congreso se celebra en un momento de avances jurídicos concretos en Cuba, fruto de una política de Estado para modernizar instituciones y acercar el derecho a la ciudadanía, la cual se evidencia en varios renglones como la apuesta por la digitalización de servicios y el constante ejercicio legislativo para robustecer las garantías constitucionales.

Como resultado de esta política, el cumplimiento del Cronograma Legislativo se ha materializado en un ordenamiento jurídico robusto, del cual ejemplificó que desde la proclamación de la Carta Magna en 2019, hasta la fecha se han aprobado en el país 188 normas de rango superior, que incluyen 58 leyes y 130 decretos-leyes.

De igual manera expresó la confianza en que los resultados del cónclave nutrirán sustancialmente la práctica y la ciencia del derecho y convocó a convertir estos días en un espacio privilegiado para la construcción colectiva de criterios y la actualización del pensamiento jurídico ante los desafíos contemporáneos.

"Desde este foro, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con un Derecho vivo, en constante evolución, que sea un verdadero instrumento de transformación, de justicia social y de servicio cercano a nuestro pueblo", concluyó.

Como parte de la jornada inaugural, tuvo lugar la conferencia "El pensamiento del Comandante en Jefe como síntesis de la ideología de la Revolución Cubana", a cargo del historiador René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, quién disertó en el calado y dimensión de las transformaciones impulsadas por el líder revolucionario, basado en su condición de abogado y la comprensión de las leyes como vía para acometer su programa en función de la dignificación y desarrollo de la nación.

A la inauguración asistieron Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención al Sistema del Poder Popular, Órganos del Estado y Sector Jurídico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, así como autoridades jurídicas de otros países y organismos internacionales y representantes del ramo en el país.