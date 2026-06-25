Inversiones mejoran medio ambiente en Holguín

Holguín, 25 jun (ACN) Un grupo de inversiones dirigidas a mitigar los principales problemas ecológicos se ejecuta en la provincia de Holguín como parte de una estrategia para proteger el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible.

Geovanny Zaldívar Martínez, funcionario del sector, refiere a la Agencia Cubana de Noticias que se tienen en cuenta aspectos como el empleo de las nuevas tecnologías, la sustitución de recursos no renovables y el impulso a la energía solar.

Destacó que de conjunto con la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos se mejora la infraestructura turística a través de obras como la planta de tratamiento de residuales del Ramón de Antilla, con proyecciones de concluir en el presente año, y la conductora de reúso del Hotel Yuraguanal, en el polo turístico de Pesquero.

El experto fundamentó que las industrias del níquel cuentan con proyectos para reducir la contaminación en el procesamiento del mineral, entre ellos la reparación de electrofiltros.

En el territorio se establece el control de 29 fuentes contaminantes de alto impacto, destinado al tratamiento de los residuales líquidos, entre ellas los hospitales Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín y Pediátrico Octavio de la Concepción, así como la Fábrica de Conservas Turquino.

Esas inversiones permanecen en ejecución y su fecha de terminación está sujeta a las actuales condiciones de déficit de recursos y combustibles, provocadas por la política hostil de los Estados Unidos contra Cuba.

En la provincia se impulsan también programas orientados a la protección de las fuentes de aguas subterráneas y a la limpieza de ríos y arroyos, fundamentales en la calidad ambiental.