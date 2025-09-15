Intercambio juvenil Cuba-Vietnam fortalece lazos de colaboración (+ Fotos)

La Habana, 15 sep (ACN) Para reafirmar el compromiso declarado entre ambas partes, comenzó hoy en La Habana la segunda edición del programa de intercambio entre la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) y su contraparte en Vietnam, con una jornada de actividades y encuentros entre ambas organizaciones.

La agenda del intercambio incluye reuniones con organizaciones estudiantiles, movimientos juveniles y el comité provincial de la UJC en la capital, además de actividades académicas, culturales y deportivas, en el marco de concreción y actualización del convenio de cooperación firmado en 2023.

Dicho convenio posibilita espacios de intercambio científico, proyectos conjuntos y colaboración en la promoción del deporte, la cultura y la internacionalización juvenil.

En esta ocasión, una delegación de la ciudad de Ho Chi Minh visita Cuba en un contexto especial, marcado por la reciente visita del presidente cubano a Vietnam, el aniversario 65 del triunfo vietnamita y del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Raúl Alejandro Palmero Fernández, primer secretario del Comité Provincial de la UJC en La Habana, explicó que durante la jornada inaugural se rindió homenaje a los líderes emblemáticos Ho Chi Minh y José Martí, un simbolismo que refuerza los lazos históricos y la afinidad entre la juventud cubana y vietnamita.

Se realizará asimismo una sesión de trabajo ampliada para revisar el cumplimiento y actualizar los acuerdos del convenio, así como para definir la agenda conjunta para 2025 y 2026.

El programa busca fortalecer el intercambio de experiencias políticas, organizativas, comunicacionales y de emprendimiento juvenil, resaltando tanto los métodos innovadores de Vietnam como la rica tradición revolucionaria y de resistencia cubana, señaló Palmero Fernández.

Algunos de los aspectos destacados son el sistema empresarial vietnamita que apoya la sustentabilidad de las organizaciones juveniles, así como la experiencia cubana en universidades, centros científicos y casas de cultura, que contribuyen a enriquecer el vínculo entre ambas juventudes.

Nguyen Thanh Lam, miembro del comité permanente de la UJC en la ciudad de Ho Chi Minh, expresó que con esta visita se espera estrechar aún más las relaciones de unidad en ámbitos sociales, y que el programa de intercambio cultural y organizativo reafirma la voluntad de hermandad entre ambos países.

Como acto solidario, el principal objetivo de la estancia de los jóvenes vietnamitas en Cuba es fortalecer la cooperación y ampliar las posibilidades de crecimiento mutuo para las nuevas generaciones, cimentando un futuro común basado en la historia compartida, la solidaridad y la victoria, pese a las adversidades y la distancia geográfica.

Este programa reafirma la voluntad compartida de ambas juventudes de continuar construyendo un futuro de cooperación, solidaridad y desarrollo conjunto, inspirado en sus profundas raíces históricas y compromiso revolucionario.