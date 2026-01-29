Insta Primer Ministro a dinamizar producción en Guantánamo y Santiago

ACN | Foto: Tomada de la cuenta en X de @MMarreroCruz

La Habana, 29 ene (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, presidió reuniones extraordinarias de los consejos provinciales de Gobierno en Guantánamo y Santiago de Cuba, donde instó a dinamizar la producción local y a actuar en coherencia con las exigencias del momento, precisó el periódico Granma.

En Guantánamo, Marrero Cruz subrayó la necesidad de transformar la mentalidad y aprovechar las capacidades endógenas de los municipios, que concentran la mayoría de las empresas, tierras y mipymes del país. Señaló que incrementar la producción de alimentos y renglones exportables constituye prioridad para 2026.

Hoy retomamos los Consejos Provinciales Extraordinarios en la zona más oriental del país.



En Guantánamo hay potencialidades para seguir desarrollando, sobre todo, los sistemas productivos locales.



Hay claridad de los compromisos y de cómo materializarlos. #ProgramaDeGobierno

Yoel Pérez García, primer secretario del Partido en el territorio, informó sobre un proyecto arrocero en unas 600 hectáreas cercanas al antiguo central Paraguay, mientras Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura, destacó el impulso a la masa bufalina como soporte para la recuperación lechera.

Autoridades locales mencionaron reservas en apicultura, pesca, coco, cacao, café y energías alternativas, con potencial para encadenamientos productivos. Marrero Cruz insistió en que los alimentos más seguros de la canasta básica serán los que produzcan los municipios.

En Santiago de Cuba, el Primer Ministro participó en el Consejo Provincial Extraordinario, donde se recordó el aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional José Martí y el centenario de del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Manuel Falcón Hernández, gobernador provincial, explicó que se implementa una estrategia integral para atender las urgencias económicas y sociales.

En el Consejo Provincial de Santiago de Cuba reflexionamos sobre cuánto podemos hacer, aun en condiciones muy difíciles.

Los cubanos siempre nos crecemos y eso implica, como dijo #Fidel, "emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos".#ProgramaDeGobierno

La provincia cuenta con más de 16 mil productores agropecuarios, quienes deberán aumentar las hectáreas sembradas, con énfasis en arroz y cultivos varios. Se prevé robustecer polos exportadores integrales y crear un centro de promoción de inversión y negocios, cuatro empresas de alta tecnología y un parque científico-tecnológico vinculado a la Universidad de Oriente.

Marrero Cruz enfatizó en reducir el déficit fiscal, mejorar la producción de materiales de construcción y rehabilitar la infraestructura vial, además de atender zonas montañosas del Plan Turquino.

Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra, precisó que se requiere aplicar principios de economía circular y reciclaje para captar ingresos e invertir en infraestructura.

En el ámbito social, Santiago de Cuba ejecuta 66 proyectos de desarrollo local, con financiamiento superior a 400 millones de pesos para barrios, instituciones de Salud, Cultura, Educación y deportes, además de acciones para personas vulnerables. Se rehabilitan plantas potabilizadoras, sistemas de abasto de agua y se instalan paneles solares en más de mil viviendas aisladas.

Tras el huracán Melissa, se restablecieron redes eléctricas, telecomunicaciones y servicios básicos, aunque la recuperación de viviendas depende de la producción local de materiales. Marrero Cruz concluyó que estos consejos extraordinarios enriquecen el ejercicio de gobierno popular con transformaciones necesarias al momento histórico.