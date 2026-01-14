Inicia UJC proceso político Mis manos por Cuba

La Habana, 14 ene (ACN) Jóvenes del municipio de San Luis, en la provincia de Pinar del Río, participaron este martes en una jornada productiva como parte del inicio del proceso político Mis manos por Cuba, liderado por la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), precisó el periódico de la juventud cubana Juventud Rebelde.

La actividad se desarrolló en áreas tabacaleras de la localidad vueltabajera, reconocida por la calidad de sus cultivos, y tuvo como propósito potenciar la participación activa y organizada de las nuevas generaciones en la aplicación del Programa de Gobierno.

Mirthia Julia Brossard Oris, miembro del Buró Nacional de la UJC que atiende la esfera ideológica, declaró que el proceso se estructuró en cuatro etapas y constituye un homenaje permanente al líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

La dirigente explicó que las acciones buscan corregir distorsiones y reimpulsar la economía desde las capacidades de los comités de base, fortaleciendo la organización juvenil y movilizando a niños, adolescentes y jóvenes en tareas productivas y sociales.

El proceso se sustenta en la Estrategia para fortalecer el papel integral de la UJC, las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles, con el objetivo de materializar las políticas económicas y sociales del país en correspondencia con los proyectos de las nuevas generaciones.

Además de las labores productivas, la iniciativa incluye espacios de debate y movilización constante desde los comités de base, en un contexto nacional que demanda mayor compromiso juvenil ante los retos económicos y sociales.

La jornada en San Luis marcó el inicio de un recorrido que se extenderá a otros territorios de la Isla, con la intención de enlazar las ideas con la fuerza productiva que caracteriza a la juventud cubana.