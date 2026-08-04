Informa Unión Eléctrica breve interrupción en pagos de factura eléctrica 

La Habana, 4 ago (ACN) La Unión Eléctrica comunicó hoy que, debido a las recientes desconexiones en el Sistema Electroenergético Nacional, sus servidores presentaron fallos que impiden el pago de la factura eléctrica por las pasarelas digitales a inicios del presente mes.

La entidad precisó desde sus redes sociales que el servicio quedará restablecido el jueves 6 de agosto, cuando se normalicen las operaciones de sus sistemas informáticos.

En el mensaje divulgado por sus canales oficiales, la empresa pidió disculpas a los clientes y recomendó mantenerse atentos a las informaciones emitidas por la institución.

También reiteró que las medidas adoptadas responden a la necesidad de garantizar estabilidad en el proceso de cobro y seguridad en las transacciones.