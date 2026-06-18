Impulsar las transformaciones a la par del ejercicio jurídico

La Habana, 18 jun (ACN) La necesidad de acompañar desde el marco legal y normativo las transformaciones económicas y sociales a implementar en el país, en coherencia con la Carta Magna y el proceso revolucionario, fue una de las cuestiones a debate de la III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, explicó que a este respecto se creará un grupo de trabajo para gestionar el impacto de estas acciones en diversos órdenes del ordenamiento jurídico del país.

Insistió en que estas líneas estratégicas están referenciadas en nueve artículos de la Constitución de la República, por lo cual su aprobación no conlleva ninguna modificación de la Ley de leyes.

El jefe de Gobierno profundizó en que la implementación de estos cambios implica modificaciones en cerca de 148 disposiciones, en diferentes rangos, del ordenamiento jurídico de la isla; y dijo que las proyecciones actuales contemplan la elaboración de alrededor de 32 normas de rango superior para su correcta aplicación.

Marrero Cruz subrayó que los cambios mantienen en el centro de las prioridades para el Gobierno y el pueblo cubanos la defensa de la Patria Socialista y el Estado Socialista de Derecho y Justicia Social, principios refrendados en la Constitución de la República aprobado en 2019 mediante referendo popular.

Estas transformaciones responden a las demandas del país y refuerzan o amplían las contenidas en el Programa Económico y Social de Gobierno y otros documentos programáticos, agregó.