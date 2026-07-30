Homenaje en Santiago de Cuba a Frank País y Raúl Pujol (+Fotos)

Santiago de Cuba, 30 jul (ACN) Con ofrendas florales y el compromiso de las nuevas generaciones de preservar el legado de quienes entregaron su vida por la libertad de Cuba, el pueblo santiaguero rindió homenaje hoy a Frank País García y Raúl Pujol Arencibia, asesinados por la dictadura batistiana el 30 de julio de 1957.

En el Callejón del Muro, lugar donde fue ultimado Frank País, y en San Germán, sitio de la caída de Raúl Pujol, fueron depositadas ofrendas florales a nombre del pueblo de Cuba, en recordación de ambos combatientes de la lucha clandestina.

Al tributo acudieron Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba; combatientes de la Revolución, dirigentes de organizaciones políticas y de masas, trabajadores, estudiantes y vecinos de la comunidad.

Al compás de marchas patrióticas interpretadas por la Banda Municipal de Conciertos, los asistentes recorrieron las calles del Centro Histórico hasta la Placita de los Mártires, sitio vinculado al accionar revolucionario de combatientes como Pepito Tey, Antonio Alomá, Ángel Soublette, Héctor Pavón, Joaquín Díaz Cominche y Luis Soler.

En ese escenario, varios jóvenes recibieron el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el desarrollo económico, social y la defensa de la nación.

Para el joven Armando González recordar esta fecha de tanta significación para la Patria constituye un compromiso mayor con la historia y con el pueblo.

Frank tenía apenas unos años más que muchos de nosotros cuando asumió la responsabilidad de luchar por Cuba, honrar su ejemplo significa trabajar cada día con responsabilidad, aportar desde nuestro puesto y defender las conquistas de la Revolución, expresó.

Posteriormente, en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, fueron colocadas ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz; del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; y del pueblo de Cuba, ante el Mausoleo de los Mártires del 26 de Julio.

Como parte de la jornada conmemorativa, en horas de la tarde tendrá lugar la tradicional peregrinación desde el parque Céspedes hasta Santa Ifigenia, evocación del multitudinario sepelio de Frank País y Raúl Pujol, considerado una de las más significativas manifestaciones de repudio popular contra la tiranía batistiana.