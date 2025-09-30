Guantánamo suma firmas en apoyo a Venezuela 

Guantánamo, 30 sep (ACN) Para Bessie Brown Correa, comunicadora de la Emisora Provincial CMKS, de Guantánamo, estampar su firma en respaldo a Venezuela es un momento emotivo que consolida la amistad y cooperación entre ambos pueblos, un legado que viene desde Simón Bolívar, José Martí, Fidel Castro y Hugo Chávez.

Así lo expresó a la Agencia Cubana de Noticias en un ambiente de evidente respaldo, en el cual trabajadores, especialistas, técnicos y miembros de la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio se congregaron para sumar sus rúbricas a la jornada de apoyo que se extiende por toda Cuba, como respuesta a las recientes medidas estadounidenses que, a su juicio, cercan la libertad y soberanía venezolana.

"Estamos aquí para el apoyo incondicional y rechazar esta agresión deliberada que no es humana", dijo Brown Correa enfática y subrayó que la firma es una manera de levantar la voz para que se sepa que Venezuela no está sola y que ambos pueblos continuarán luchando juntos contra las agresiones que buscan quebrar su soberanía.

La comunicadora, quien conduce el programa "Arborada Campesina", luego de una carrera como médica veterinaria, recalcó la necesidad de transmitir estos principios a las nuevas generaciones desde su "trinchera antiimperialista", a quienes continuarán el legado y merecen crecer en un mundo sin guerras ni injerencias.

Esta campaña no se limitó a la Emisora CMKS, puesto que otras fuerzas guantanameras, en representación de toda la sociedad, también manifiestan su apoyo y suman sus voces y firmas con el mismo objetivo durante la semana del 24 al 30 de septiembre, en un acto de rechazo unánime y nacional.

Es también una movilización solidaria que busca respaldar la reciente Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, que alerta sobre el riesgo de una agresión militar contra la nación suramericana y condena la campaña de presiones del gobierno de los Estados Unidos.