Grupos solidarios reafirman desde Holguín cooperación con Cuba

Holguín, 3 feb (ACN) Grupos de solidaridad de Canadá y España fortalecen sus lazos con instituciones educativas y de la salud en la provincia de Holguín, como parte de los programas de cooperación promovidos por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

En la actualidad, los colectivos Amigos de Cuba, procedente de Victoria en la nación norteamericana, y la Asociación José Martí de Valencia, del país europeo, desarrollan diversas actividades en el territorio con el propósito de reforzar los vínculos de hermandad y conocer de primera mano el impacto de las medidas injerencistas ejercidas por Estados Unidos contra la isla, explicó a la ACN Lupe Fernández Ramírez, delegada provincial del ICAP.

La agenda incluye el intercambio con centros docentes y hospitalarios, así como la entrega de donaciones de materiales escolares y sanitarios, experiencias que permiten a los visitantes apreciar el quehacer de las comunidades y consolidar la cooperación entre los pueblos.

Jordi Mata, miembro de la Asociación, resaltó que la organización, dedicada a denunciar de manera sistemática el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba y difundir su realidad en Europa, coordina una red solidaria para canalizar ayudas destinadas a sectores vulnerables.

Las visitas al país permiten constatar la efectividad de las políticas sociales, en particular la continuidad de la educación y la atención médica, a pesar de las dificultades económicas agravadas por el cerco hostil de Estados Unidos, lo que constituye un faro de esperanza para un mundo mejor, subrayó.

En esta ocasión, los programas coincidieron con la celebración del Día Nacional de la No Violencia y la Paz, desarrollada en la escuela Ronald Andalia Nieves, donde los brigadistas intercambiaron con estudiantes y docentes para reafirmar el compromiso compartido por el bienestar común y la amistad entre las naciones.

Renato Caravaggio, integrante del grupo Amigos de Cuba, manifestó su satisfacción por presenciar cómo los niños se pronuncian por lo justo y rechazan la violencia, en contraste con un escenario internacional marcado por conflictos, como la escalada de agresiones del gobierno de Israel en la Franja de Gaza.

El representante canadiense, que participa por quinto año en las jornadas de trabajo en Holguín, extendió su agradecimiento al pueblo cubano por su ejemplo de resistencia, humanismo y entrega a la causa de la justicia social.

Más de mil 750 organizaciones pertenecientes a 153 países apoyan a la isla caribeña a través del ICAP, contribuyendo con actos y acciones a la lucha por la libertad de las naciones y al rechazo de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que atentan contra el bienestar de sus habitantes.