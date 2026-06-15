Refuerzan Cuba y Granada vínculos parlamentarios

La Habana, 15 jun (ACN) Leo Cato, presidente de la Cámara de Representantes de Granada, recibió en Saint George a la embajadora de Cuba en ese país, Yadirys Echenique Paz, en un encuentro que reafirmó la voluntad de fortalecer los vínculos institucionales y la cooperación bilateral, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Durante la reunión, la diplomática trasladó el saludo de la dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y destacó el buen estado de las relaciones entre los legislativos de ambos países, así como la disposición de mantener un diálogo fluido con sus homólogos granadinos.

Cato ratificó el acompañamiento de Granada a Cuba frente a la hostilidad externa y señaló que la solidaridad con la mayor de las Antillas es invariable para las instituciones granadinas.

Consideró además que el cerco energético aplicado por Estados Unidos constituye un acto de injusticia sin fundamento.

El titular de la Cámara recordó sus visitas a Cuba y expresó el afecto que siente por la Isla, donde ha sido una voz importante en la denuncia del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense.

La cooperación bilateral Cuba-Granada se ha caracterizado por un espíritu de solidaridad y hermandad, sustentado en vínculos históricos y políticos.

En 2024 ambos países celebraron el aniversario 45 del establecimiento de relaciones diplomáticas, ocasión en la que Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y el primer ministro granadino, Dickon Mitchell, ratificaron la voluntad de ampliar los nexos.

La amistad entre el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el líder granadino Maurice Bishop, así como la participación de Cuba en la defensa de Granada durante la intervención militar de 1983, son hechos memorables que consolidaron una relación de sangre y solidaridad.

En el plano práctico, la cooperación se ha expresado en programas de salud, formación de profesionales y respaldo político en foros internacionales.

Cuba ha brindado asistencia técnica en áreas sociales y Granada ha apoyado a la Isla en la Comunidad del Caribe y en la ONU, demandando el fin del bloqueo y la exclusión de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Estos gestos ratifican la hermandad y el compromiso de ambos países con el desarrollo sostenible y la integración regional.