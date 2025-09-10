Fortalecen cooperación antidrogas en La Habana

La Habana, 10 sep (ACN) Autoridades de la Aduana General de la República (AGR) y del Ministerio del Interior (MININT) participaron en un curso especializado sobre control de cargas aéreas y pasajeros para el enfrentamiento al narcotráfico, desarrollado en el Aeropuerto Internacional José Martí, en esta capital, con auspicio de la Aduana de Francia.

Según precisó a Tribuna de La Habana, Yosvani Bárcena, director general de Procesos Aduaneros de la AGR, la iniciativa forma parte de la cooperación bilateral y responde a la prioridad que el país concede a la actualización de conocimientos, el intercambio de experiencias y la aplicación de buenas prácticas en la lucha contra el tráfico de drogas.

El programa de cinco días incluyó conferencias y ejercicios prácticos impartidos por los especialistas franceses Julie Goupil y Hugo Hiermaux, junto a Sebastián Durán, agregado de la Aduana de Francia para Cuba, quienes compartieron metodologías y procedimientos empleados en aeropuertos internacionales para la detección de sustancias prohibidas.

En la apertura del curso estuvieron presentes representantes de la Embajada de Francia en Cuba, directivos de la Aduana francesa y jefes de órganos del sistema de enfrentamiento del MININT y la AGR, lo que evidenció el respaldo institucional a este tipo de acciones formativas.

Bárcena destacó que el curso se integra al Programa Nacional de Enfrentamiento de la AGR, que contempla la modernización de medios técnicos, el fortalecimiento de la técnica canina y la capacitación continua del personal, en coordinación con organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Según datos oficiales, en el último período se detectaron decenas de casos vinculados al tráfico de drogas, armas y mercancías prohibidas, resultados que confirman la efectividad de las medidas implementadas y la política de tolerancia cero frente a las ilegalidades en frontera.

La cooperación con la Aduana de Francia se inscribe en una estrategia más amplia de Cuba para reforzar la seguridad aeroportuaria y portuaria, así como para cumplir compromisos internacionales en materia de control de drogas y delitos transnacionales.