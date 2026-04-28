Felicita Gobierno de Cuba a Ramiro Valdés por 94 cumpleaños

La Habana, 28 abr (ACN) El Gobierno de la República de Cuba felicitó hoy desde su perfil en la red social Facebook al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político y vice primer ministro, en ocasión de su cumpleaños 94.

"Gracias por tus huellas en el camino de la Revolución, sendero para vencer y crecernos ante los desafíos", acotó la institución.

Valdés Menéndez nació el 28 de abril de 1932 en Artemisa y participó en hechos decisivos de la lucha insurreccional dirigidos por el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como el asalto al Cuartel Moncada en 1953 y la expedición del yate Granma en 1956.

En la Sierra Maestra alcanzó el grado de Comandante del Ejército Rebelde y, tras el triunfo revolucionario de 1959, asumió responsabilidades militares y políticas de gran relevancia, entre ellas segundo jefe de la fortaleza de La Cabaña y jefe militar en la región central.

Fue el primer responsable de los órganos de la Seguridad del Estado y ocupó el cargo de Ministro del Interior en dos etapas.

También dirigió proyectos estratégicos vinculados a la electrónica y las telecomunicaciones, como Copextel y el Grupo Industrial de la Electrónica.

Posteriormente desempeñó funciones como Ministro de la Informática y las Comunicaciones, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y actualmente se mantiene como vice primer ministro de la República de Cuba.

Entre sus misiones más relevantes figura la búsqueda y traslado a Cuba de los restos del comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros desde Bolivia.

Valdés Menéndez es miembro fundador del Comité Central y del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, con presencia constante en la dirección nacional durante más de seis décadas.

Su trayectoria lo define como dirigente de amplia experiencia en defensa, seguridad y desarrollo tecnológico, considerado símbolo de continuidad institucional en el Estado cubano.