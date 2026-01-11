Fallece la escritora Magaly Sánchez Ochoa

La Habana 11 ene (ACN) La narradora, poeta y periodista Magaly Sánchez Ochoa falleció en la capital cubana, a los 86 años de edad.

Autora de una amplia y galardonada obra, en prosa y en verso, dirigida fundamentalmente al público infantil y juvenil, Magaly Sánchez Ochoa es considerada una de las más reconocidas creadoras en el panorama de la literatura infanto-juvenil cubana.

Entre sus libros para niños y jóvenes aparecen el cuaderno de cuentos Tatarí, la pandilla y yo, Premio La Edad de Oro 1991 y Premio La Rosa Blanca 1994; la noveleta Ámame, Claudia, Premio La Edad de Oro 2003 y Premio La Rosa Blanca 2005; la biografía Piti Fajardo, médico, maestro y combatiente, y el poemario Mujer que espera en el parque.

Su bibliografía para adultos la integran, entre otros títulos, el poemario Casa para la vida; la noveleta Fabia Tabares asomada al espejo, Premio Pinos Nuevos 1995, y el libro de cuentos Mirando desde arriba.

Nacida en Holguín, en 1940, Magaly Sánchez Ochoa se graduó como Licenciada en Periodismo en la Universidad de La Habana y recibió, entre otras condecoraciones, las medallas de Combatiente de la Clandestinidad y por los 30, 40, 50 y 60 Aniversarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Integró la Unión de Escritores y Artistas de Cuba –presidió la Sección de Literatura para Niños y Jóvenes de la Asociación de Escritores de la organización— y era miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.