La Habana, 18 nov (ACN) Desde el programa Criterio Compartido, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, cuestionó hoy la burocracia, la insensibilidad y la falta de respuestas, y anunció que los funcionarios responsables de una atención deficiente deberán rendir cuentas públicamente.

El espacio radial dedicó su quinta emisión a la atención que las instituciones deben dar a las quejas, denuncias y reclamaciones de la población, mandato que, lamentó el jefe de Estado, no siempre se cumple.

Díaz-Canel insistió en que escuchar a los ciudadanos es una obligación fundamental de los servidores públicos, y advirtió que la atención no puede limitarse a registrar inconformidades.

La principal responsabilidad de una institución es escuchar al pueblo y no quedarnos en la escucha; es escuchar, pero a partir de ahí organizar, planificar, actuar y controlar, apuntó.

Reconoció que la falta de respuestas institucionales afecta la confianza ciudadana y cuestionó las llamadas que nunca se contestan, las cartas sin respuesta, las demoras y el traslado injustificado de responsabilidades entre organismos.

También señaló que las limitaciones económicas y materiales, aunque condicionan numerosas soluciones, no pueden utilizarse para justificar la falta de gestión, sensibilidad o voluntad presente en muchos casos que llegan a los micrófonos del espacio.

Uno de los casos examinados fue el de integrantes de la Asociación Nacional del Ciego en San Miguel del Padrón, quienes denunciaron dificultades para disponer de una sede y recibir atención social, así como las promesas incumplidas de dar solución a esas exigencias de parte de los organismos locales del Gobierno.

El Presidente cuestionó que se reiteraran promesas de solución durante años sin resultados concretos.

Esas no son respuestas adecuadas, sino burocráticas, y una de las cosas que queremos romper con esto es la burocracia, manifestó.

Asimismo rechazó el maltrato que reciben en ocasiones quienes presentan reclamaciones y las represalias contra ciudadanos que acuden a las instituciones.

El problema es de todos y todos tenemos que ayudar a resolverlos, aclaró Díaz-Canel, quien propuso para próximas emisiones llevar al programa a funcionarios que hayan incumplido sus responsabilidades, para que expliquen públicamente su actuación y rindan cuentas a la población.

Al respecto se recordó el alcance y legitimidad de este derecho, recogido en la Ley 167, del Sistema de Atención a Quejas y Peticiones de las Personas, vigente desde el 13 de marzo de 2025, y que no obstante es desconocido y vulnerado por instituciones y funcionarios que incumplen lo previsto por la normativa cubana.

Yailet Peña, viceministra de Justicia, explicó que el texto establece un plazo general de 30 días naturales para tramitar y responder las reclamaciones, prorrogable excepcionalmente, el cual es incumplido en ocasiones y las llamadas de la población al programa así lo constatan.

De acuerdo con la explicación de la vicetitular del sector, cuando una administración incumple sus obligaciones, los ciudadanos disponen de mecanismos de reclamación administrativa y, según corresponda, pueden acudir a los tribunales en ejercicio de sus derechos.

La viceministra informó además que durante 2026 el Ministerio de Justicia ha supervisado unas mil 500 entidades para evaluar el cumplimiento de estas disposiciones.

A reforzar el control sobre la aplicación de la ley urgió Díaz-Canel, y recordó que el derecho a reclamar está reconocido en la Constitución de la República.

Ante estas prácticas indebidas, destacó la intervención de Joel Queipo Ruiz, primer secretario del Comité Provincial del PCC en Holguín, quien explicó las experiencias positivas de atención a la ciudadanía en ese territorio oriental.

En sus reflexiones finales, el mandatario cubano retomó una pregunta esencial: ¿por qué determinados problemas tienen que llegar hasta el Presidente para que alguien se ocupe de ellos?

Remarcó la necesidad de distinguir cuándo los problemas vienen aparejados de las dificultades derivadas de la escasez de recursos y cuándo son provocadas por deficiencias administrativas y se utilizan las carencias para justificar o maquillar el mal desempeño gubernamental.

Que los cuadros que están por debajo no esperen a que el problema llegue a la máxima dirección del país para ocuparse de él, planteó.

El mandatario defendió una cultura de servicio público basada en la responsabilidad, la sensibilidad, la participación popular y la rendición de cuentas.

Por tanto, el mensaje central de esta quinta emisión fue claro: escuchar al pueblo es una obligación y en consecuencia, responder, gestionar y resolver sus problemas es la medida de la eficacia de las instituciones.