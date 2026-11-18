La Habana, 18 nov (ACN) El cantante cubano Ovidio González presentó este martes su más reciente producción discográfica, Confidencias, en la sede de Bis Music, casa discográfica que ha acompañado su trayectoria artística durante más de dos décadas, en un encuentro que puso de relieve la continuidad de una relación profesional sustentada en la confianza y la voluntad de preservar el patrimonio musical cubano.

El fonograma propone un recorrido por la trova cubana mediante una selección de 32 canciones organizadas en mosaicos temáticos, concebidos a partir de los vínculos poéticos y musicales entre las composiciones. La propuesta reúne obras de reconocidos creadores del género y reserva también espacio para figuras imprescindibles de la canción puertorriqueña, como Pedro Flores y Rafael Hernández.

José Manuel García, productor del álbum, explicó que la concepción de Confidencias partió de un trabajo de selección y articulación del repertorio, con el propósito de agrupar las canciones según sus temáticas y conseguir, al mismo tiempo, una continuidad armónica entre ellas.

Destacó que la estructura de mosaicos, desarrollada anteriormente en otros proyectos junto a González, permitió reunir composiciones dedicadas al amor, la decepción, las flores y otros asuntos recurrentes en la creación trovadoresca. Como ejemplo, mencionó el segmento dedicado a Miguel Matamoros, que enlaza temas como La única boca, Dulce embeleso y Beso discreto.

La realización musical contó con los arreglos de Eddy Cardoza y la participación de instrumentistas como Lino Lores, en la guitarra y el tres; Julito Padrón, en la trompeta, y Orlando Sánchez, en el clarinete; y, según García, el trabajo exploró dos sonoridades vinculadas a la tradición trovadoresca: la del sexteto y la del quinteto con clarinete, esta última asociada también a los formatos utilizados por Compay Segundo.

Señaló, por último, que uno de los principales desafíos consistió en ofrecer una lectura renovada de las canciones mediante el tratamiento armónico, sin apartarse de los códigos estilísticos de la trova ni perder el respeto por las versiones originales.

Por su parte, Neris González Bello, gerente general de Bis Music, calificó el lanzamiento como un nuevo capítulo de la relación entre el intérprete y la disquera, marcada por años de colaboración, y resaltó la contribución del fonograma a la línea de producción de música tradicional del catálogo de la institución.

Asimismo, valoró la utilización de los mosaicos como recurso de organización musical, al considerar que exige un riguroso trabajo de selección y articulación de las obras para conseguir una unidad conceptual y sonora.

En ese sentido, subrayó la importancia de acercar a las nuevas generaciones a materiales que contribuyan al conocimiento de las raíces y tradiciones musicales cubanas.

González Bello informó que el disco, nominado al Premio Cubadisco 2026 en la categoría de Tradicional Variado, se encuentra a la venta en la tienda de Bis Music y está en proceso de lanzamiento en plataformas digitales; así como se prevén acciones de promoción y difusión en los medios de comunicación.

Durante la presentación, Ovidio González agradeció el acompañamiento de su equipo de trabajo y destacó la relación de amistad y colaboración que mantiene con José Manuel García desde hace décadas.

El cantante consideró que cada producción ha respondido a la voluntad de realizar un trabajo artísticamente necesario, más allá de las expectativas de reconocimiento o éxito comercial.

Con Confidencias, Ovidio González incorpora a su discografía una nueva aproximación a la canción tradicional, desde una propuesta que combina interpretación e investigación del repertorio, con la intención de mantener vigente una expresión esencial de la cultura cubana, de la cual nunca se ha desprendido a pesar de residir durante varios años en Ecuador como una suerte de embajador musical.