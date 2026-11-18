La Habana, 18 nov (ACN) Laura Alonso, grand maître, bailarina, directora y profesora de ballet cubana, impartirá una clase participativa el próximo sábado 21 de noviembre, a las 10:30 a. m., en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, como parte de una jornada de actividades dedicada a homenajear a la prima ballerina assoluta Alicia Alonso (1920-2019).

El encuentro, abierto al público, estará dirigido a bailarines profesionales y estudiantes de danza mayores de 15 años de edad, quienes podrán compartir la experiencia en escena junto a más de una veintena de integrantes del Ballet Laura Alonso.

Según informa el equipo de Comunicación del Centro de Danza de La Habana (CDH), las entradas se encuentran a la venta en la taquilla de la institución cultural.

Organizada por el CDH, la iniciativa marcará el comienzo de una programación especial que se extenderá hasta el 21 de diciembre, Día Iberoamericano de la Danza, y estará dedicada al aniversario 107 del natalicio de Alicia.

La colaboración con el Centro Prodanza, institución dirigida por la Premio Nacional de Danza (2021) y vinculada a la preservación y transmisión de la escuela cubana de ballet, adquiere un significado especial al representar el homenaje de una hija a su madre mediante la manifestación artística que marcó sus respectivas trayectorias.

Durante la jornada se desarrollarán muestras de clases, ensayos abiertos, talleres destinados a niños, jóvenes y adultos, así como estrenos a cargo de creadores del catálogo artístico del CDH.

Añade la comunicación que el programa permitirá también mostrar la diversidad de estilos danzarios que integran ese catálogo, con propuestas vinculadas a las tradiciones caribeñas e hispanas y al trabajo de artistas y agrupaciones que han representado a Cuba en escenarios latinoamericanos.

El Día Iberoamericano de la Danza —fecha proclamada en 2020 en ocasión del centenario de la destacada fundadora del Ballet Nacional de Cuba—, se celebra con el propósito de ensalzar la riqueza, diversidad y hermandad de las expresiones danzarias de la región.

Con esta clase participativa, ratifica su objetivo de ampliar los espacios para el desarrollo y la promoción de esa manifestación en la capital, mediante la integración de diferentes públicos y el trabajo conjunto entre instituciones culturales.