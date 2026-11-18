Holguín, 18 nov (ACN) El colectivo del semanario ¡Ahora! lanzó la campaña de comunicación centrada en su capacidad de renovación y en narrar la realidad del territorio, por su aniversario 65, que se cumplirá el 19 de noviembre de 2027.

La directora del medio, Maribel Flamand Sánchez, expresó este martes que la efeméride constituye una celebración para Holguín y su gente, cuya historia y acontecer han hallado espacio en sus páginas, primero en la edición impresa y luego también en las plataformas digitales.

Como parte de la jornada inaugural de las actividades que festejan las más de seis décadas del periódico, el Centro Provincial de Artes Plásticas acogió el lanzamiento de la iniciativa, a la que asistieron miembros de la prensa, personalidades de la cultura, representantes de sectores de la sociedad y estudiantes.

Yanisleids Martínez, periodista del medio, explicó que la campaña busca resaltar la permanencia del compromiso con el oficio de informar y comunicar en el territorio nororiental, pese a las transformaciones en las rutinas productivas, la composición del equipo y los soportes de publicación.

Bajo la idea esencial de que ¡Ahora! cuenta, la propuesta invitó a trabajadores, lectores e instituciones a participar en la narración de la historia de la provincia, mediante espacios presenciales y contenidos para las plataformas digitales.

Se realizarán conversatorios, publicaciones temáticas en redes sociales en varios formatos, homenajes a integrantes del colectivo y reconocimientos a instituciones y personalidades vinculadas a la trayectoria del semanario.

Flamand Sánchez agregó que durante dos jornadas el colectivo desarrollará un programa que incluirá una ponencia y la premiación de su concurso anual, orientado a destacar los mejores trabajos publicados en el período, en diversas categorías.

La ocasión permitió distinguir al Teatro Lírico Rodrigo Prats, institución que comparte fecha fundacional con el semanario, por sus aportes al arte cubano y a la proyección de la cultura holguinera, una labor reflejada a lo largo de los años en las páginas de la publicación.

Fundado en 1962 como continuador del periódico guerrillero Surco, ¡Ahora! es el órgano oficial del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Holguín y ha acompañado desde sus planas los logros, desafíos y la vida cotidiana de sus habitantes.