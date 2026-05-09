Recuerdan legado de la heroína Celia Sánchez

La Habana, 9 may (ACN) Manuel Marrero, miembro del Buró Politico y Primer Ministro de Cuba, evocó hoy el legado de la heroína de la Sierra y el llano Celia Sánchez, a propósito del aniversario 106 de su natalicio.

En un emotivo mensaje en la red social X, el premier homenajeó a la flor más autóctona de la Revolución, protagonista de la lucha por el fin de la tiranía y artífice de múltiples obras sociales luego de 1959.

Cuando hablamos de Celia siempre trascienden su profunda sensibilidad y humanismo, su preocupación por todos, su lealtad a Fidel y su entrega absoluta a la Revolución, escribió el jefe de Gobierno.

Cuando hablamos de Celia siempre trascienden su profunda sensibilidad y humanismo, su preocupación por todos, su lealtad a #Fidel y su entrega absoluta a la Revolución.



Nuestro sentido homenaje hoy a la heroína de la sierra y del llano, en el aniversario 106 de su natalicio. pic.twitter.com/NTBQdCew5S — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) May 9, 2026

Celia Sánchez Manduley (1920-1980) fue una temprana miembro del Movimiento 26 de Julio, y su organización de redes de colaboradores campesinos para apoyar el desembarco del yate Granma fue esencial para la sobrevivencia de los expedicionarios que conformarían el núcleo del Ejército Rebelde.

Tras el triunfo de la Revolución desempeñó altos cargos en el país, siendo una de sus obras más relevantes tareas el desarrollo de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, donde se consagró a conservar el patrimonio histórico de la Revolución, en especial lo relacionado con la obra de Fidel Castro.

Además, se destacó por la atención a quienes se dirigían a ella por diversos problemas, e igualmente al encabezar proyectos de gran utilidad social y económica bajo la dirección del líder de la Revolución.

La heroína cubana falleció el 11 de enero de 1980 víctima de cáncer, cuando se acercaba a su cumpleaños 60.