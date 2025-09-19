Evalúan autoridades medidas ante déficit energético y de agua (+ Video)

La Habana, 19 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, encabezaron este jueves en el Palacio de la Revolución una reunión de trabajo para evaluar el deterioro de la situación energética y del suministro de agua en el país, precisó el sitio web de la Presidencia.

Durante el encuentro, transmitido por videoconferencia a todas las provincias y al municipio especial Isla de la Juventud, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, informó que la termoeléctrica Felton debe reincorporarse al Sistema Eléctrico Nacional el próximo sábado, con más de 200 megawatts de potencia, entre otros asuntos de vital importancia.

El titular explicó que la salida temporal de Felton y de un emplazamiento en el Mariel provocó un déficit superior a los mil megawatts en horarios de mayor demanda, aunque precisó que ya se logró recuperar más de 100 megawatts en esa última instalación.

Sobre el abasto de agua, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, señaló que el 50 por ciento de las afectaciones se relaciona con la falta de electricidad, el 32 por ciento con la sequía y el 10 por ciento con roturas en equipos de bombeo.

Rodríguez declaró que en Santiago de Cuba se ejecutan acciones urgentes como la activación de pozos, el traslado de agua en carros cisterna y la evaluación de obras hidráulicas para incrementar la disponibilidad del recurso.

En la reunión, los primeros secretarios del Partido Comunista de Cuba (PCC) en cada territorio expusieron la implementación de planes de acción, con chequeos diarios y contacto directo con la población para explicar las medidas adoptadas.

Marrero Cruz subrayó la necesidad de revisar los sistemas de trabajo y establecer prioridades en cada provincia, mientras Díaz-Canel destacó la importancia de la comunicación constante con la ciudadanía y la cohesión entre las instituciones del Estado y la sociedad.

El Jefe de Estado afirmó que, pese a las dificultades, la población ha mostrado comprensión sobre las causas de la situación y reiteró la convicción de que el país superará las actuales limitaciones.

Agregó que en estos días difíciles, existen dos caminos claves: trabajar y saber comunicar.