Envía Raúl mensaje al pueblo pinareño

La Habana, 26 jul (ACN) El General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución, envió hoy un mensaje al pueblo de la provincia de Pinar del Río, sede del acto nacional por la celebración del 26 de Julio.

A continuación, la ACN transmite el texto íntegro del mensaje:

Mensaje enviado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz al pueblo pinareño:

"Queridos pinareños, reciban este 26 de julio, el cariño y mi reconocimiento por haber ganado, con su esfuerzo, consagración a la causa revolucionaria y trabajo creador, el gran honor de ser sede central por el 73 Aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Día de la Rebeldía Nacional. Un fuerte abrazo a todos,

Raúl Castro Ruz".