Enfatizan en la importancia de cumplir misiones en zonas de defensa (+ Fotos)

Camagüey, 27 jun (ACN) En la importancia de cumplir con las misiones de las zonas de defensa y lograr un mejor funcionamiento de los diferentes grupos y subgrupos de trabajo, enfatizaron las máximas autoridades del Consejo de Defensa Provincial durante el Día Nacional de la Defensa, este viernes, en Camagüey.

Como parte de la jornada, Guillermo Moya Barreto, presidente de la zona de defensa 17 Agramonte-Simoni, explicó que las acciones estuvieron encaminadas a garantizar el paso al estado de guerra, enfrentar la primera y segunda fases de la guerra no convencional y la lucha contra la invasión del enemigo.

En ese sentido, dijo, se demostró la preparación de esa zona de defensa para mantener la elaboración de alimentos en un centro habilitado para ese fin, además del funcionamiento de un puesto médico para brindar primeros auxilios y de un taller integral para la reparación de útiles de hogar y otros artículos.

De igual manera, durante el Día Nacional de la Defensa, añadió que se activó un punto de abasto de agua en uno de los lugares más críticos de esa zona de defensa, al tiempo que se acometieron labores de higienización mediante la recogida de desechos sólidos.

Con el propósito de reforzar la disposición y preparación combativa de los camagüeyanos, integrantes de las Milicias de Tropas Territoriales y de las Brigadas de Producción y Defensa participaron en una clase combinada donde practicaron el arme y desarme del fusil y el manejo de explosivos, al tiempo que se desarrolló un ejercicio de evacuación que fortaleció la capacidad de respuesta de las diferentes estructuras para proteger a la población más vulnerable ante un posible ataque aéreo.