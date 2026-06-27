El socialismo es la obra de los trabajadores, afirmó Díaz-Canel (+ Fotos)

La Habana, 27 de jun (ACN) Esta es una sociedad socialista donde mandan los trabajadores, porque sin la movilización consciente de estos nada será posible, afirmó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la jornada de cierre del XXII Congreso obrero.

El mandatario felicitó al pueblo y a los trabajadores de Pinar del Río por ganar la sede de los festejos por el 26 de Julio y halagó el espíritu de este evento por multiplicar con creces los sentimientos revolucionarios.

Destacó las provechosas discusiones en función de abundar en las nuevas transformaciones económicas y sociales del país, y calificó este Congreso como el primer apoyo contundente del movimiento obrero a esas decisiones.

Llamó Díaz-Canel a alzar la bandera de la innovación ante la complejidad de la coyuntura actual que padece nuestro pueblo, la cual "solo se puede vencer con inteligencia coraje y audacia", subrayó.

Señaló que es a las generaciones actuales a quienes toca salvar y dar continuidad a la Revolución, un desafio inédito en una pequeña nación del Caribe que emprendió una obra social sin precedentes, con la carga pesada de más de 60 años de bloqueo, a lo que se suman cada vez más medidas de asfixia y un cerco petrolero total sin precedentes.

Reiteró que el socialismo es la obra de los trabajadores, pues el plan de la economía se construye desde la base con la voz y voto de los colectivos obreros, para que sean los guardianes de su ejecución.

Ponderó el papel de los trabajadores en la defensa de la Revolución y en la construcción del modelo de desarrollo cubano, y precisó como pilares esenciales, la preservación de la soberanía nacional y el socialismo, la producción e innovación creciente y constante y el control ante la posible corrupción, garantizando siempre la continuidad histórica.

Tras aprobar el informe de los resultados de su desempeño en el último periodo, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), presentó al nuevo Secretariado nacional, conformado por 13 miembros.

Fue elegido por unanimidad el compañero Osnay Miguel Colina Rodríguez, como secretario general de la CTC, quien reconoció el esfuerzo de la dirección del país por que se realizara, aún en medio de condiciones tan difíciles, el magno evento del movimiento obrero cubano.

Calificó Colina este encuentro como una ocasión crucial para patentizar el apoyo y la posición inclaudicable de la clase obrera cubana de mantenerse siempre al lado de la Revolución

El evento ha constituido un proceso de análisis y reflexión, centrado en la importancia de la contribución de la CTC a las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país y a la trascendencia de la nueva Ley del Código del Trabajo.