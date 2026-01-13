Encabezó Díaz-Canel en 2025 encuentros históricos con jóvenes

La Habana, 13 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabezó en 2025 trece encuentros con jóvenes pertenecientes a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y otras organizaciones en diversos sitios históricos del país, con el propósito de fortalecer la formación patriótica y el diálogo intergeneracional, precisó el periódico Juventud Rebelde, diario de la juventud cubana.

La primera cita ocurrió en la Comandancia General de La Plata, en la Sierra Maestra, donde el mandatario ascendió junto a 65 jóvenes y dialogó sobre la continuidad de la Revolución. Según declaraciones a los medios, la experiencia marcó el inicio de un movimiento que se extendió a todo el territorio nacional.

En Baire, Santiago de Cuba, durante el aniversario 130 del Grito de Baire, Díaz-Canel exhortó a estudiar a José Martí y a los líderes históricos, al señalar que las respuestas a los problemas actuales se encuentran en la historia.

También en Santiago de Cuba, en San Lorenzo, el Presidente recordó la caída en combate de Carlos Manuel de Céspedes y destacó que su legado constituye semilla para perfeccionar la sociedad socialista.

El aniversario 68 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj fue conmemorado en Matanzas, donde el jefe de Estado subrayó la responsabilidad de la juventud universitaria en la defensa de la Revolución.

En Mangos de Baraguá, Santiago de Cuba, resaltó el espíritu de resistencia de Antonio Maceo, aludiendo a las dificultades actuales como apagones y escasez de recursos, y llamó a mantener la firmeza.

Otros encuentros se realizaron en Duaba y Playita de Cajobabo, en Guantánamo, donde se evocaron los desembarcos de los patriotas y se insistió en la unidad y la valentía frente al bloqueo económico, comercial y financiero de EE.UU. contra Cuba.

En Arenas de Playa Girón, Matanzas, se recordó la victoria de 1961 sobre la invasión mercenaria, considerada la primera derrota del imperialismo en América Latina.

La Isla de la Juventud acogió la conmemoración del aniversario 70 de la excarcelación del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y los moncadistas, hecho que el Presidente calificó como fecundo en ideas y unidad.

En Granma, al cumplirse 130 años de la caída de José Martí en Dos Ríos, Díaz-Canel destacó la ética y moral del Apóstol como inspiración para enfrentar la adversidad.

El aniversario 68 del combate de El Uvero fue recordado en Santiago de Cuba, donde se resaltó la determinación de vencer siempre, legado transmitido a la llamada Generación del Centenario de Fidel.

En octubre, en el Memorial José Martí de la Plaza de la Revolución, La Habana, se celebraron los aniversarios 65 de la creación de la Asociación de Jóvenes Rebeldes y 60 de Juventud Rebelde, ocasión en que se reconoció el papel de los colectivos laborales en la defensa de la Revolución.

Finalmente, en diciembre, en el Complejo Monumentario de San Pedro, Artemisa, se conmemoró el aniversario 55 de la fundación de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, donde se insistió en el estudio como herramienta para transformar y aportar a la sociedad.

Estos encuentros, según Díaz-Canel, constituyen espacios de formación y compromiso que deben multiplicarse en cada territorio para mantener viva la historia nacional y local.