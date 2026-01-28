Encabeza Díaz-Canel análisis partidista en Las Tunas y Camagüey

La Habana, 28 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó hoy los plenos extraordinarios del Partido en las provincias de Las Tunas y Camagüey, como parte del ciclo de reuniones que se desarrolla en todo el país para analizar las prioridades del año 2026.

Según informó la Presidencia de la República en su cuenta oficial de X, en ambos encuentros participó el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales Ojeda, y las máximas autoridades políticas del territorio.

En el centro del debate estuvieron los compromisos de la provincia para enfrentar el desafiante año 2026, así como las prioridades del país y cómo se conducen desde el Partido.

Mientras que en el pleno del Comité Provincial en Camagüey los principales cuadros políticos del territorio explicaron el plan diseñado para el año, el cual otorga prioridad a la producción de alimentos, el incremento de las exportaciones y una mayor generación de ingresos, entre otros objetivos económicos fundamentales.

La Presidencia destacó en su mensaje que en ambos plenos se evaluó el papel que debe desempeñar la militancia partidista en cada localidad para garantizar el cumplimiento de esos compromisos.

Estas reuniones se enmarcan en el amplio ciclo de plenos extraordinarios que el Partido desarrolla a lo largo del país durante este mes.