 Enaltecen la figura de Fidel en el coloquio por su centenario

La Habana, 16 ago (ACN) El Coloquio por el Centenario de Fidel constituyó un esfuerzo extraordinario en todos los sentidos, muchos más hubiesen querido asistir y eso también dice de su connotación.

Se trató de un considerable grupo de colegas que por las circunstancias actuales y la intensidad del trabajo coincidieron para compartir ideas y anhelos revolucionarios, para debatir verdades que nos fortalecen el espíritu revolucionario, expuso la profesora y periodista Alicia Conde Rodríguez, presidenta de la filial en La Habana de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba.

En un resumen de sus consideraciones sobre la trascendencia del evento, exclusivo para la Agencia Cubana de Noticias, dijo que constituyó un Coloquio de colaboración y fraternidad: “Vendrán más y serán siempre cada vez mejores, pero nunca se olvidará este, el del Centenario, bajo el peligro, el asedio terrible, el cerco criminal”.

Añadió que sus obras escogidas se presentaron con el apoyo incondicional de Viet Nam, el sitio Soldado de las Ideas se refundó y en cada sala el hacer de Fidel se hizo luz para el futuro; porque fue el intelectual, el político que contiene todas las posibilidades de la sociedad, el líder de la Revolución cubana, pero ante todo un hombre entero que defendió el pensamiento de emancipación hasta el último día de su vida.

Cuba y el mundo, aseguró, necesitan su legado de combate, su pedagogía social, su humanismo y su modo de concebir la cultura; pero siempre van a necesitar ese ejemplo de hombre que trabajó por todos y para todos.

“En nuestra amada Cuba vemos a hombres y mujeres de tanta entrega en estas horas difíciles que es imposible imaginar que, pese a todo, su legado no esté vivo”, dijo.

Recordó que por el pueblo que definió en el alegato de defensa frente al tribunal que lo condenara por el asalto al Moncada, al que resaltó sus virtudes como nadie, del que supo interpretar sus experiencias y también sus sufrimientos y necesidades, estamos celebrando su vida con esa fuerza más que nos levanta.

“Gracias Fidel por elegir ser para todos; gracias por apelar siempre a la severidad de nuestras conciencias, por haber anticipado en el 59 que comprender la Revolución es más difícil que hacerla”, constató.

“El cierre en el teatro Carlos Marx fue un derroche de ternura, sensibilidad de generaciones y la alegría maravillosa de los que nacen ahora”, afirmó.