En Villa Clara: embajador ruso ratifica lazos de amistad con Cuba

Santa Clara, 14 oct (ACN) Como parte de un programa que incluye recorridos por todo el territorio nacional, Viktor V. Koronelli, embajador de la Federación de Rusia en Cuba, llegó hoy a Villa Clara para ratificar los lazos de amistad que unen a ambas naciones.

Villa Clara resulta la quinta provincia cubana que visita el diplomático, donde en intercambio con las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno recordó su primera ocasión en la provincia y en el mausoleo del Che en 1997.

·"Para mí este resulta un territorio de gran interés y agradezco la posibilidad de contrastar lo que pude ver hace casi 30 años: compromiso y sitios de gran potencial económico para el país, como su combinado textil que llegó a ser el más grande de América Latina", expresó.

Este año, comentó, se vive una tremenda campaña anticubana para evitar que las naciones voten contra el bloqueo estadounidense hacia la Isla; asimismo, recordó lo injusto de dicha política y condenó la actitud indiferente y desagradecida de países como Ucrania, al rememorar el apoyo de los cubanos cuando la tragedia de Chernobyl.

El diplomático destacó que Rusia y Cuba desarrollan una agenda colateral que incluye varios proyectos económicos, con especial avance en el área del turismo, por lo que se prevé la llegada de los primeros vacacionistas a finales de octubre o principios de noviembre.

En la esfera de la educación, agregó, cada año Rusia otorga a Cuba 100 becas, mediante un programa de igual nombre, en el que Rusia asume todos los gastos.

"Los vínculos de hermandad entre nuestros pueblos resultan indiscutibles y mi tarea será hacer estos lazos más estrechos y mutuamente ventajosos", concluyó.