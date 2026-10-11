En jornada de innovadores se reconoció labor de ETECSA en Camagüey

Camagüey, 11 oct (ACN) La entrega de la Condición 8 de Octubre a la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (ETECSA) resaltó entre los acontecimientos más importantes de esta semana en la provincia de Camagüey, como parte de las actividades de la Jornada Nacional de Homenaje a los Innovadores y Racionalizadores.

Ese estímulo lo recibió Yenkell Lliteras Cebada, y mereció además el Premio al Innovador de Mayor Impacto Económico y Social, por el trabajo Solución Rehoming BSC6900 Jagüey Grande, cuyo aporte fue de cuatro millones 110 mil 726,48 pesos.

De igual manera, se confirió la distinción provincial Estrella del Mayor a varios jóvenes de ETECSA, entidad donde actualmente funcionan seis Comités de Innovadores y Racionalizadores, a los cuales pertenecen más de un centenar de trabajadores.

Por otro lado, sesionó un taller para dialogar sobre el Decreto Ley 128, con el objetivo de esclarecer las principales inquietudes que genera esta norma entre los actores económicos.

La cita, organizada por la Cámara de Comercio de Camagüey-Ciego de Ávila, reunió a representantes de mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia, quienes expusieron sus dudas sobre la implementación de la legislación, publicada en la Gaceta Oficial el 3 de septiembre último.

Para dar respuesta a esas interrogantes acudieron representantes del sistema bancario, quienes explicaron aspectos medulares de la normativa, como la eliminación del requisito de autorización previa del Banco Central de Cuba para la apertura de cuentas en el exterior, un cambio que amplía las posibilidades de operación financiera.

La Agencia Cubana de Noticias en Camagüey informó, además, que la celebración del Día del Trabajador Geólogo-Minero y el aniversario 50 de la fundación de la Empresa Geominera del territorio, motivarán una amplia jornada de iniciativas, prevista del 12 de octubre al 18 de diciembre, para reconocer la trayectoria de la entidad y el aporte de sus trabajadores al desarrollo de la provincia.

El programa contempla acciones de carácter educativo, cultural, comunitario y de reconocimiento, dentro de las cuales está un encuentro con el círculo de interés Mineritos del Futuro, de la escuela primaria Josué País, y el lanzamiento del concurso infantil de dibujo Geomineros del Futuro.

Como cada 8 de octubre, fecha que rinde homenaje al guerrillero heroico Ernesto "Che" Guevara, en ocasión de conmemorarse un aniversario más de su fallecimiento, el 9 de octubre de 1967, en Camagüey ingresaron a la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), más de cinco mil 830 niños.

La escuela primaria Víctor Díaz, en esta ciudad, acogió el acto central de ingreso, y transcendió que en esa institución han preparado concursos, charlas e intercambios con vistas a la jornada Camilo-Che que culmina el día 28 próximo, con las flores que se depositan en diversos espejos de agua, en tributo al comandante Camilo Cienfuegos.

Fundada el 4 de abril de 1961, la OPJM continúa siendo una de las organizaciones infantiles más emblemáticas de la isla caribeña y su proceso revolucionario.

Fuerzas especializadas de la Empresa Constructora Número 1, y otras de apoyo, trabajan en la continuación de las acciones en el parque solar Ortigal, de 21,8 megavatios (MW), ubicado en el municipio de Florida, con el objetivo de conectar al sistema eléctrico nacional los primeros cuatros inversores, de los siete que poseerá esa central fotovoltaica, de tecnología china.

Tras un periodo de interrupción a causa de la falta de combustible, principalmente, y luego de las lluvias, la semana anterior se retomaron las faenas en el emplazamiento, el tercero de 21,8 MW de capacidad de generación que prevé concluirse en Camagüey.

Según puntualizó Frank Clibeiro García, director general de la citada empresa y al frente de la inversión, el parque solar ya tiene montados los paneles de más de 600 mesas, de 900 que corresponden a los cuatro inversores, y continúan las faenas de fundición de los pilotes que sostendrán las restantes mesas, en las cuales intervienen medios (los llamados trompos), del territorio agramontino y de Ciego de Ávila.

De forma general, esta primera etapa planificada a concluir se encuentra al 75 por ciento, explicó.

En el ámbito cultural, la presentación del Ballet de Camagüey comenzó en la capital agramontina la Jornada de la Cultura Cubana, prevista del 10 al 20 de octubre.

Las propuestas involucran a artistas, investigadores y proyectos culturales de la demarcación.

Regina Balaguer, directora de la agrupación danzaria, declaró a la prensa que la compañía decidió iniciar las celebraciones con un programa concierto en el Teatro Avellaneda, integrado por obras de su repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo.

Las actuaciones previstas durante tres días, saludarán los 50 años del maestro Rafael Saladrigas y rendirán homenaje al líder histórico de la Revolución Fidel Castro Ruz, figura vinculada al impulso y la promoción de la cultura nacional.

Los más pequeños también tendrán su espacio en la jornada, con la actividad Un Encuentro con Fernanda, mientras que la reapertura del centro cultural La Trova devolverá al público otro sitio para el disfrute de la música en vivo, en el cual intervendrán artistas del Centro Provincial de la Música.

Por su parte, la Galería República 289, ubicada en esa emblemática arteria de la urbe, acogerá la exposición colectiva Contraste, integrada por obras de artistas de la plástica camagüeyana, una oportunidad para apreciar la diversidad de lenguajes y perspectivas que distinguen la creación artística local.

Constituyó uno de los principales titulares en los últimos días el evento científico Ciencia, Docencia y Conciencia: 50 Años Formando para la Dirección Política de la Sociedad, que festejará las cinco décadas de la fundación de la actual Facultad del Partido Comunista de Cuba Cándido González Morales, en Camagüey.

Jenny Ruíz Rodríguez, vicedecana docente de ese plantel, afirmó que la cita propiciará el intercambio de conocimientos, experiencias, resultados de investigación y propuestas innovadoras relacionadas con la formación política, la dirección de los procesos sociales, las Ciencias Sociales y la educación, en correspondencia con las necesidades y prioridades del contexto cubano.

A 50 años del crimen de Barbados, profesores y estudiantes de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE) Cerro Pelado, en Camagüey, rindieron tributo a los mártires de ese abominable hecho en el que fallecieron las esgrimistas agramontinas Inés Luaces y Milagros Peláez.

Durante el homenaje a las 73 víctimas de ese crimen, Yoandry Armenteros Vasconcelos, director del citado centro, repudió ese atentado terrorista, en el que perdieron la vida 24 jóvenes atletas que regresaban victoriosos a la Patria.

La demanda de justicia, afirmó, continúa latente entre las nuevas generaciones, pues sus autores intelectuales nunca fueron condenados por esa acción terrorista.

Hoy, en esa institución, 28 camagüeyanos integran el equipo de esgrima, inspirados en la trayectoria deportiva de aquella generación de la selección juvenil cubana que conquistó todas las medallas de oro en el IV Campamento Centroaméricano y del Caribe.

Un fallecido y ocho lesionados se reportaron tras un accidente masivo de tránsito ocurrido el martes último, entre las 6:15 y 6:30 de la mañana, en la carretera Central, kilómetro 544, del consejo popular San Blas, Camagüey.

Según Radio Cadena Agramonte, en su perfil en Facebook, el siniestro se produjo cuando el ómnibus 890 de Viazul que cubría la ruta Santiago de Cuba-Habana impactó a un camión de EsAzúcar que se encontraba estacionado por dificultades técnicas.

Añadió el sitio digital que, durante el lamentable hecho, perdió la vida Oney Castillo Matos, de 39 años de edad, quien se desempeñaba como mecánico del camión.