Punto cubano para celebrar a la ciudad de Matanzas (+ Fotos)

Matanzas, 11 oct (ACN) Décimas improvisadas, tonadas, y canciones típicas del punto cubano, se escucharon hoy en habitual peña de tradiciones campesinas efectuada en el centro llamado El Pío Pío, esta vez para saludar los 333 años de la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas.

Oportuna resultó la cita para entregar, por parte de la Dirección de Cultura, un reconocimiento especial al promotor Ángel Rodríguez Alfonso, por su labor en la visibilización de los llamados Hogares Cucalambeanos en la provincia de Matanzas, tierra que cuenta con la prestigiosa Casa Naborí, y la Villa Cucalambeana Máximo Gómez.

Guarda Rodríguez Alfonso importantes memorias sobre los hogares que a lo largo de los años prestaron sus portales para la canturía de aficionados y profesionales unidos por el amor a la espinela, y reconoce que se trata de una herencia que perdura en las raíces de la cubanía.

Conchita Torres y su grupo, y repentistas como Enelio Barroso, Rafael Sarmiento, y Ricardo González (Kiko), se incluyeron entre quienes aportaron sus voces al espacio que defendió la estrofa octosílaba en el contexto de la Jornada de la Cultura Cubana.

Dese el sábado reciente la urbe de ríos y puentes gana dinamismo con las propuestas de la Jornada de la Cultura Cubana, que coincide con la 51 Semana de la Cultura en Matanzas, y el programa transcurre con la motivación de saludar el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La ciudad de Matanzas cumplirá 333 años de fundada este 12 de octubre, y sus habitantes realizan diversas iniciativas para celebrar su historia colectiva y la identidad que los distingue.