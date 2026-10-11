Concluyó en La Habana Modelo de Naciones Unidas Ágora (+ Fotos)

La Habana, 11 oct (ACN) Concluyó en la capital cubana la decimocuarta edición del Modelo Internacional de Naciones Unidas Ágora 2026, cita académica desarrollada del 7 al 9 de octubre en el Hotel Habana Libre bajo el auspicio de la Universidad de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, ISRI.

Durante la sesión inaugural, el encuentro contó con la presencia del vice ministro primero de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal; el rector de la casa de altos estudios, embajador Rogelio Sierra Díaz; y la embajadora Norma Goicochea Estenoz, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU).

Este ejercicio práctico de simulación política permite a los alumnos encarnar el rol de delegados para negociar resoluciones sobre problemáticas complejas de la agenda global.

Semejante entrenamiento resulta decisivo en la preparación de las futuras promociones de la diplomacia insular, guiadas por el legado ético de Raúl Roa García, el Canciller de la Dignidad, cuya labor situó la verdad y la defensa soberana en el centro de la política exterior patria.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, el secretario general del evento, Oramis Lázaro Rodríguez Fariñas, destacó que las jornadas reunieron a 200 delegados de universidades cubanas y extranjeras bajo la premisa "más allá de las fronteras, un desarrollo compartido".

Precisó que el certamen contó con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores y se consolidó como el único proyecto cubano registrado en la plataforma global MyMUN, respaldado por un sistema informático de votaciones en tiempo real.

Por su parte, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en el plantel, José Enrique de la Cruz Pérez, subrayó que la cita promovió consensos mediante el intercambio directo y respetuoso entre los participantes.

El dirigente argumentó que la juventud universitaria ratificó su vocación negociadora en favor de la convivencia pacífica y el desarrollo inclusivo.

En un escenario contemporáneo convulso, donde la diplomacia cede terreno ante la imposición unilateral y las relaciones interestatales amenazan con convertirse en una selva dominada por la fuerza, la clausura de Ágora 2026 reafirma la postura histórica de Cuba en la salvaguarda del multilateralismo, el derecho internacional y la coexistencia respetuosa entre los pueblos.