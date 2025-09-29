Embajador de la Unión Europea visita Remedios

Remedios, Villa Clara, 29 sep (ACN) Jens Urban, embajador de la Unión Europea (UE) en Cuba, realizó hoy una visita oficial a San Juan de los Remedios —Octava Villa cubana fundada el 24 de junio de 1515— donde se reunió con las máximas autoridades gubernamentales del territorio.

La delegación de la UE estuvo integrada por Pablo Benítez Jiménez-Ugarte, jefe de la Sección de Política, Prensa e Información, y Amaya Olivares Zapiain, oficial de Cooperación.

Por la parte cubana, asistieron Milagros Artiles Pérez de Prado, especialista en relaciones internacionales, y Larissa Torres Niebla, directora de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional del Gobierno Provincial del Poder Popular en Villa Clara, Lilian Rojas Barrios, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, y Jorge Luis Ferrer Espinosa, intendente.

El diplomático destacó la riqueza cultural del municipio y reiteró el compromiso de la UE con proyectos de desarrollo local. El territorio ha recibido apoyo de la UE en años recientes, principalmente a través del Programa País, con la ejecución de proyectos vinculados a la agricultura.

En acto solemne le fue entregado a Jens Urban el Escudo de la Ciudad, máxima distinción que otorga a personalidades, agencias o entidades con aportes significativos al municipio.

San Juan de los Remedios, cabecera del municipio homónimo, es el primer municipio fundado en la provincia de Villa Clara. Su Centro Histórico, que alberga el único parque en Cuba con dos iglesias católicas situadas casi una frente a la otra, fue declarado Monumento Nacional. El 28 de noviembre de 2018, sus parrandas fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Este 29 de septiembre, Cuba y la Unión Europea celebran 37 años de relaciones diplomáticas, establecidas en 1988, basadas en un diálogo político que promueve la cooperación, el respeto por los derechos humanos y el desarrollo de respuestas conjuntas a desafíos globales.