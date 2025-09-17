El bloqueo es una realidad innegable, dice el Canciller cubano (+ Fotos)

La Habana, 17 sep (ACN) El bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos impone a Cuba constituye una realidad innegable que alcanza los dos billones 103 mil 897 millones de dólares en más de seis décadas, dijo hoy en conferencia de prensa Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la mayor de las Antillas (Minrex).

Jamás podrá ser completamente cuantificado el impacto total de esa política criminal porque hay daños que no admiten traducción en números, son psicológicos, emocionales, expresión del costo humano de ese despiadado proceder por más de 60 años, insistió el titular.

Durante la presentación del informe de Cuba sobre el impacto del bloqueo de EE.UU. de marzo de 2024 a febrero 2025, el Canciller anunció que los días 28 y 29 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará el informe de la nación caribeña por trigésima tercera ocasión en un contexto internacional marcado por el unilateralismo y la agresiva política del gobierno estadounidense contra el pueblo cubano.

Dijo Rodríguez Parrilla que en comparación con el informe anterior se incrementaron los daños y perjuicios ocasionados por ese engendro en casi un 50 por ciento, las pérdidas estimadas ascienden a siete mil 556, 1 millones de dólares, números que muestran el recrudecimiento extremo de la política hostil contra la Isla y su impacto en la economía, los derechos humanos y la calidad de vida de los cubanos.

Son cifras exorbitantes con efecto opresivo, denunció el ministro del Minrex y ejemplificó que solo 19 minutos de bloqueo representan el costo de las sillas de ruedas que necesitan las escuelas de enseñanza especial en el país, y de no haber sido por el bloqueo en este último año el Producto Interno Bruto podría crecer 9,2 por ciento, explicó.

Criticó las acciones de Estados Unidos contra Cuba que incluyen demandas fraudulentas, sanciones a empresas y restricciones financieras que afectan a ciudadanos de terceros países, generan sufrimiento en la población cubana, sin embargo, el pueblo cubano demuestra resistencia y creatividad ante las adversidades.

En su intervención Bruno Rodríguez Parrilla alertó sobre las acciones militares del gobierno de EE.UU contra la República Bolivariana de Venezuela, consideradas una amenaza para la paz regional, instó a los organismos internacionales a reconocer a América Latina y el Caribe como zona de paz y a movilizarse en defensa del derecho internacional, respetando la Carta de las Naciones Unidas.

