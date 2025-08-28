Distinguen a trabajadoras del MINREX por su aporte a la FMC

La Habana, 28 ago (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó hoy en X el otorgamiento a trabajadoras de la cancillería de la Distinción 23 de Agosto y el sello 65 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Participamos en @CubaMINREX en acto por 65 aniversario de fundación de @FMC_Cuba, con presencia de su Secretaria General Teresa Boué.



Compañeras destacadas de nuestro Ministerio recibieron Distinción 23 de Agosto y el sello 65 Aniversario de la FMC.#MujeresEnRevolución#FMC65 pic.twitter.com/4FnlKZdG3t — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 28, 2025

Una publicación en el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), reafirma que este reconocimiento se debe al desempeño profesional y contribución al fortalecimiento de la organización femenina.

La nota resalta que la ceremonia estuvo presidida por Rodríguez Parrilla, junto a Teresa Amarelle Boué, también integrante del Buró Político y secretaria general de la FMC.

Abunda la fuente que entre las galardonadas con la Distinción 23 de Agosto se encuentran Norma Miguelina Goicochea Estenoz, Ana Teresita González Fraga, Johana Tablada de la Torre y Ramona Durruthy Martínez.

Asimismo, recibieron el sello conmemorativo 65 aniversario: Olimpia Vasconcelos Puerto, Amalia Javier Marante, Loraine Cárdenas Capó, Yamaris Pérez Viera, Milagros Gutiérrez Fonseca y Lourdes Marrero Oro.

Durante el acto, se destacó el rol de las mujeres en la diplomacia revolucionaria y su aporte al cumplimiento de los objetivos de la política exterior cubana, al tiempo que se rindió homenaje a figuras femeninas que han contribuido de manera excepcional al empoderamiento de la mujer en el ámbito institucional.

La jornada incluyó un intercambio entre la Secretaria General de la FMC y el Comité de Género del MINREX, reafirmando el compromiso conjunto con la equidad, la participación activa y el legado histórico de la organización fundada por Vilma Espín.