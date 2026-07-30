La Habana, 30 jul (ACN) El camino es difícil, la situación es compleja, pero la voluntad de vencer es inquebrantable, dijo hoy Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, al concluir el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

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En la X Legislatura del máximo órgano del Estado, el Presidente cubano evaluó el escenario internacional, caracterizado por la vulneración de las leyes y la soberanía de los pueblos, el régimen neofascista de Estados Unidos y la respuesta digna de los cubanos ante las amenazas.

Frente a ese escenario Díaz-Canel defendió la importancia de implementar las nuevas transformaciones económicas y sociales como motor prioritario para la prosperidad que demanda la población.

El jefe de Estado aseguró que 120 de estas acciones están listas para aplicarse y el órgano legislativo protagonizó un paso fundamental con la aprobación de cinco normativas que respaldan 20 de las transformaciones en el impulso de avanzar con seguridad jurídica.

Reflexionó sobre el necesario equilibrio entre defender las conquistas históricas de la Revolución y abrir nuevas posibilidades para salir adelante en medio de las dificultades, cambiar lo que deba ser cambiado, subrayó.

Con respecto al cerco energético y económico aplicado por la actual administración estadounidense, el mandatario advirtió sobre la preocupante sombra del macartismo y la guerra fría en los intentos por criminalizar la solidaridad con Cuba, la persecución a la colaboración médica y el giro regional hacia la extrema derecha.

Ante estos planes nada desviará la vocación solidaria, internacionalista y antimperialista de los cubanos, forman parte de nuestra identidad, aseveró Díaz-Canel.

No somos una nación en disputa o una colonia, somos un pueblo soberano que ha decidido su destino, afirmó.

El Presidente de Cuba manifestó que los habitantes de la Isla encuentran en su unidad y en el ejemplo de Fidel Castro (1926-2016) la fuerza para sobreponerse a las limitaciones y carencias cotidianas del castigo colectivo impuesto.

Enfatizó en la representación del heroico pueblo en su Asamblea, la cual definió como la voz institucionalizada de una nación que no se arrodilla, no se doblega, ni se rinde.

La fecha del Centenario de Fidel nos lleva a pensar en la extraordinaria sobrevida de sus ideas, y a 10 años de su desaparición física sigue convocando e inspirando a poner en práctica su concepto de Revolución, expresó Díaz-Canel, y agregó: “las ideas de Fidel están retoñando, Fidel ya no es solo nuestro, Fidel se agiganta y promete un futuro mejor”.