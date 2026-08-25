Inicio del curso escolar será una fiesta en Cuba, expresa ministra

Guantánamo, 23 algo (ACN) El inicio del curso escolar el próximo 1.º de septiembe será una gran fiesta en Cuba, afirmó en esta ciudad la doctora Naima Trujillo Barreto, ministra de Educación, en visita a la provincia para chequear los aseguramientos del nuevo periodo lectivo.

Con la presencia, además, de Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Guantánamo; Alis Azahares Torreblanca, gobernadora; y directivos del sector educacional en el territorio más oriental, Trujillo Barreto refirió que en medio de la dificil situación que atraviesa el país, se dará respuesta a las principales necesidades educativas de los niños y adolescentes, ajustadas a la realidad de cada institución y comunidad.

Se conoció que más de 79 mil estudiantes iniciarán el curso 2026-2027, para lo cual se desarrolló en la etapa vacacional un intenso trabajo preparatorio y de acondicionamiento de las instituciones educativas, indicó Antonio Tamayo Romero, director general de Educación en Guantánamo.

Abrirán sus puertas 818 instituciones educativas, con una cobertura docente del 93 por ciento, uno de los retos del nuevo curso, entre otros señalamientos identificados en recorrido realizado por los 10 municipios con el objetivo de verificar los aseguramientos para la etapa que se avecina

Guantánamo muestra una situación favorable en la comercialización de los uniformes escolares para los grados iniciales, de los cuales algunos se encuentran aún en proceso de distribución en los sitios de venta y cuenta con la base material de estudio que responde al tercer perfeccionamiento.

Cinco instituciones educativas completan el cambio de matriz energética y se trabaja en 35 proyectos para cumplir con esa tarea.

Se defendió el principio de la presencialidad de los docentes en las aulas y una mayor atención a los casos vulnerables; la ministra de Educación insistió en la atención personalizada que se brindará a los educandos en esa condición y convocó a utilizar los canales existentes para comunicar las propuestas de las familias para mejorar el proceso docente-educativo, el cual está marcado por la flexibilidad y el ajuste a la situación concreta de la actual etapa.

La titular del sector abundó sobre los aseguramiento, que pese al recrudecimiento de la guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba, se aseguran recursos como tizas, lápices, libretas, registros escolares, banderas y otros medios imprescindibles para el adecuado desarrollo del venidero período lectivo.

Expresó que encontró en Guantánamo mucho ánimo para hacer de este 1.º de septiembre un día de fiesta, y que nada es más importantes para un niño cubano que iniciar las clases ese día.