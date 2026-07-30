Resaltan naturaleza social de la Ley de la Vivienda

La Habana, 30 jul (ACN) La naturaleza social con conjugación estratégica de políticas públicas de protección no lucrativas, y el respeto a los derechos sobre su casa de las personas fue reconocido hoy, en el Séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), que aprobó la nueva Ley de la Vivienda.

Esa normativa, cuyo proyecto fue publicado en el sitio del Parlamento cubano, muestra equidad e inclusión social con enfoque de género e interseccional: posibilidad de todas las personas naturales a acceder a una vivienda adecuada, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancias personales que implique distinción lesiva a la dignidad humana mediante una amplia diversidad de oferta, precios, formas de tenencia y acceso.

Trascendió en la ANPP que esta deroga la Ley 165 de 1988 Ley General de la Vivienda y sus decretos leyes modificativos y que el texto original de la aprobada este jueves tuvo 39 modificaciones a partir de las sugerencias de expertos y la población.

René Mesa Villafaña, ministro de la Construcción, presentó la Ley que reconoce el derecho a las personas naturales a tener hasta dos viviendas en propiedad, sin perjuicio del que posee sobre la vivienda de descanso o veraneo, que así esté declarado en el título constitutivo.

Presenta Protección jurídica y seguridad: el Estado asegura el ejercicio pleno del uso, disfrute, libre disposición de la vivienda y garantiza su seguridad jurídica a través del sistema legal.

El titular de la Construcción explicó que realizaron estudios de temas, literatura y normas jurídicas de varios países, tiene 16 capítulos, 190 artículos y tres disposiciones y se recibieron más de 10 mil criterios durante el proceso de consulta, también con interacciones en las redes sociales.

Amplía y actualiza las regulaciones en los edificios multifamiliares, la protección a personas en situación de vulnerabilidad y elimina restricciones para que personas naturales y jurídicas extranjera adquieran viviendas, dijo

Da cuenta la Ley que es responsabilidad del Estado el desarrollo de programas constructivos para la solución del déficit habitacional mediante diferentes intervenciones arquitectónicas y urbanísticas con la combinación de la acción estatal y el esfuerzo propio de la población, que incorporan criterios de resiliencia climática y eficiencia energética.

Entre las novedades aparecen que no requieren Licencia de Construcción ni Autorización de Obra las intervenciones de conservación y las realizadas en el interior de la vivienda, piso o apartamento que no modifiquen fachada, ni afecten la carga y la estructura de la edificación.

Los propietarios de dos o más viviendas colindantes en sentido horizontal o vertical pueden unificarlas, siempre que no contradigan las regulaciones urbanísticas y territoriales, formando una unidad inmobiliaria, acto que se formaliza ante notario mediante escritura pública y se inscribe en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles.

Los consejos de la Administración municipales a través de las direcciones de Vivienda municipales pueden comprar viviendas a personas naturales con fines habitacionales para atender las prioridades establecidas, con exoneración del impuesto sobre ingresos personales.

Los debates en esta sesión de la ANPP en su X Legislatura coincidieron en la sensibilidad de este tema y las posibilidades que abre y el blindaje jurídico a la política revolucionaria para el acceso a la vivienda.