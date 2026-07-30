Acuden Raúl y Díaz-Canel a período ordinario de la Asamblea Nacional

La Habana, 30 jul (ACN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, acude mediante videoconferencia al séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, está presente en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Al inicio de la sesión se realizó un homenaje a Frank País y a los mártires de la Revolución este 30 de julio, aniversario 69 del asesinato del joven revolucionario santiaguero.

Luego de una jornada dedicada a temas sensibles de la actualidad del panorama nacional, las secciones continúan hoy, en esta capital, con el análisis de normativas previstas en el cronograma legislativo.

En modalidad presencial en el salón plenario del Palacio de Convenciones de La Habana y por videoconferencia en los territorios del país, en el máximo órgano legislativo de la nación se conocerá sobre la Ley de Vivienda y el Código de Trabajo, entre otros documentos jurídicos con adecuaciones a tono con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente.

La ANPP aprobó este miércoles la derogación de la Ley No. 183, de diciembre de 2025, denominada Ley de reducción excepcional del actual período de mandato de las Asambleas Municipales del Poder Popular, con lo cual el mandato de los delegados municipales se mantendrá en los cinco años establecidos por la Constitución de la República.

Otro de los temas centrales analizados fue la información ofrecida por Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, acerca del proceso organizativo y la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, como parte del Programa de Gobierno para 2026, con el propósito de evaluar las acciones desarrolladas desde su aprobación y las prioridades en su ejecución.

Los diputados conocieron, además, sobre la marcha de la ejecución del Presupuesto del Estado correspondiente al primer semestre de 2026 y aprobaron el informe de liquidación del presupuesto de 2025, presentado por Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, así como el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos.

Los parlamentarios aprobaron, también, la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, presentada por Ydael Pérez Brito, ministro de Agricultura.