Díaz-Canel asiste a inauguración de Festival Granma-Rebelde (+Fotos)

La Habana, 17 oct ( ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República asiste hoy a la apertura del I Festival Internacional Granma-Rebelde, que se extenderá hasta el domingo, en la Estación Cultural de Línea y 18, en esta capital.

Acompañan al Presidente Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del PCC, miembros del Secretariado, y otros dirigentes políticos y de gobierno.

Díaz-Canel Bermúdez hizo un breve recorrido por los stand del recinto, en el cual los participantes muestran sus proyectos editoriales mediante iniciativas innovadoras de la prensa cubana.

Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del CCPCC, dejó inaugurado el Festival y recordó la fundación hace 60 años de los periódicos Granma y Juventud Rebelde por el Comandante en Jefe Fidel Castro, a quien se le dedica el evento en la jornada por su centenario.